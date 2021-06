È ormai fatta per l’addio di Calhanoglu dal Milan: il turco ha raggiunto l’accordo con l’Inter, domani le visite mediche

Colpo ormai a un passo per l’Inter, che ha raggiunto l’accordo con Hakan Calhanoglu per l’acquisto a parametro zero. Il turco, secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, domani prenderà l’aereo privato da Baku e si sposterà a Milano per sostenere le visite mediche con i nerazzurri e poi firmare. Battuta dunque la concorrenza del Milan attraverso un’offerta triennale da cinque milioni di euro più uno di bonus ogni anno.

I rossoneri infatti si erano fermati a un’offerta da quattro milioni, per cui l’Inter è riuscita a superare i cugini e ottenere l’ok del giocatore.