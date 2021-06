Wout Weghorst, gigante dell’Olanda di Frank de Boer, potrebbe fare al caso del Milan di Stefano Pioli, a caccia di un numero nove che possa fare staffetta con Ibrahimovic

Occhio alle sorprese nel calciomercato del Milan di Stefano Pioli che, nonostante Euro 2020 sia in corso, continua a lavorare su più fronti per assicurare all’ex tecnico di Lazio ed Inter un organico in grado di affrontare al meglio la prossima fase a gironi di Champions League. Nei radar dei rossoneri c’è da tempo il nome di Olivier Giroud, bomber del Chelsea di Thomas Tuchel e fresco campione d’Europa, ma la situazione al momento sembra bloccata con le due parti che ballano ancora sulla cifra dell’ingaggio che dovrebbe percepire il giocatore transalpino nel biennio in Serie A.

L’alternativa ad Olivier Giroud potrebbe arrivare dall’europeo e risponde al nome di Wout Weghorst, gigante dell’Olanda di Frank de Boer. Il numero nove della nazionale orange è andato in gol nella sfida di ieri contro l’Ucraina di Shevchenko e si è piazzato al quarto posto fra i migliori marcatori dell’ultima Bundesliga.



Calciomercato Milan, suggestione Weghorst | I dettagli

Wout Weghorst, anche nella gara di ieri sera ad Amsterdam, si è confermato come uno dei giocatori più in forma della sua nazione e non solo. Classe 1992, l’originario di Borne nell’ultimo campionato tedesco ha collezionato 34 presenze con la maglia del Wolfsburg mettendo a segno ben 20 gol e fornendo anche 4 assist ai suoi compagni di squadra.

Numeri ottimi vista anche la stazza importante di Weghorst che ha una valutazione in sede di calciomercato di circa 30 milioni di euro, ma ha un contratto con scadenza non lunghissima con la società tedesca, terminerà infatti nel 2023.