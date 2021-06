Non c’è solo Giroud per il Milan per rinforzare l’attacco, ecco il piano B se il francese dovesse sfumare: arriva dalla Serie A ed è un top

In casa Milan si gioca a carte scoperte ormai per quanto riguarda il reparto offensivo: l’obiettivo numero uno rimane sempre l’attaccante francese del Chelsea, Olivier Giroud, nonostante sia ancora sotto contratto con i londinesi e quindi non sia più un parametro zero. Il punto è che, essendo cambiate le cose con il suo rinnovo, l’ex Arsenal potrebbe anche sfumare del tutto, creando un problema non da poco per la dirigenza capitanata da Paolo Maldini e Frederic Massara. O forse no. Perché in realtà c’è una lista piuttosto nutrita di colpi che potrebbero fare al caso dei rossoneri, e uno è proprio un big della Serie A.

E si chiama Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco della Roma, trentacinque come il suo ‘collega’ (il cisalpino, però, li compirà a fine settembre), potrebbe non rientrare nei piani del nuovo allenatore giallorosso, José Mourinho, che potrebbero svincolarlo in vista della prossima finestra di calciomercato. Rimasto a piedi, l’ex Manchester City potrebbe rivedere il suo ingaggio da 7,5 milioni l’anno, ma le sue richieste potrebbero essere comunque troppo alte per il club di Milano. Anche se dalla sua avrebbe ormai una buona esperienza nel nostro massimo campionato.

Calciomercato Milan, Dzeko è il piano B | Cosa non convince i rossoneri se sfuma Giroud

Come dicevamo, quindi, Giroud rimane il piano A, ma a non convincere il Milan per l’arrivo di Dzeko è il contratto che l’attaccante della Roma vorrebbe firmare. Il bosniaco, infatti, non si vorrebbe accontentare degli spicci, ma vorrebbe un biennale ad almeno 5 milioni a stagione. Abbastanza per un giocatore che nell’ultimo anno, complici anche i problemi con il suo ormai ex allenatore Paulo Fonseca, non ha espresso il miglior calcio.

Ciò che è certo, invece, è che i rossoneri hanno bisogno di un ariete, una punta centrale che possa garantire gol e fisicità in mezzo all’area, così da poter avere una valida alternativa a Zlatan Ibrahimovic, che va verso i quarant’anni e che spesso si è fermato a causa dei vari infortuni. Il casting è ancora aperto, ma manca poco per il giro di boa.