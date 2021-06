Euro 2020 si conferma una vetrina per il calciomercato: un centrocampista sigla un nuovo record con la Spagna e sarebbe ideale per la Juventus

Gli Europei di calcio si confermano una vetrina importante per il calciomercato. Le società guardano alla competizione alla ricerca di nuovi talenti da trattare per rinforzarsi in vista della prossima stagione. L’Italia ha avuto vita facile al debutto contro la Turchia, ma in generale il torneo sta regalando partite equilibrate e spettacolo. Il Girone E vede tra le protagoniste la Spagna, che inizia il suo percorso contro la Svezia.

La squadra di Luis Enrique sta vivendo un periodo di transizione e la rosa è caratterizzata da un giusto mix di esperti campioni e giovani in rampa di lancio. Il tecnico spagnolo ha mostrato coraggio, lasciando a casa nomi illustri e ben conosciuti in Serie A come Luis Alberto. L’ex allenatore della Roma ha puntato su altre caratteristiche e nel match d’esordio con la Svezia ha fatto registrare un nuovo record.

La Spagna si è presentata infatti con Pedri titolare a centrocampo. Come riporta Opta, il giovane centrocampista del Barcellona è il diventato il più giovane calciatore spagnolo (18 anni e 201 giorni) a giocare un match tra Europei e Mondiali, superando Cesc Fabregas nella Coppa del Mondo 2006 contro l’Ucraina (19 anni e 41 giorni). Un record non da poco per un calciatore schierato già quattro volte con le ‘Furie Rosse’.

Calciomercato Juventus, nuovo talento in Spagna

Pedri è un giocatore duttile e un sicuro predestinato. Il giovane centrocampista può essere impiegato come regista, ma anche nei ruoli di trequartista o ala. Ha tecnica, palleggio e velocità di esecuzione, tutte caratteristiche che potrebbero tornare utili alla Juventus, a caccia di rinforzi sulla mediana. Strapparlo ai catalani non sarà facile, ma non impossibile visto che ha un contratto in scadenza nel 2022.

Pedri – nell’ultima stagione – si è fatto notare mettendo a segno quattro gol e sei assist, due dei quali in Champions League. Mister Koeman – così come Luis Enrique – non ha avuto paura ad affidargli le chiavi del centrocampo. Personalità, abitudine a grandi palcoscenici e talento da vendere: il suo valore è già sui 70-80 milioni, ma l’investimento potrebbe essere presto ripagato.