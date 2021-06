Le prime gare di Euro 2020 hanno messo in luce diversi talenti. Tra questi anche Dumfries che torna in ottica Milan: idea di scambio

Il Milan di Stefano Pioli è al lavoro sulla squadra che il prossimo anno dovrà affrontare anche il ritorno in Champions League. Sarà una stagione lunga e dispendiosa quella dei rossoneri, che per forza di cose sono chiamati anche a potenziare la propria rosa. Tra i ruoli da coprire c'è quello del terzino destro, dove c'è incertezza dopo i problemi fisici di Davide Calabria e il destino tutto da scoprire di Diogo Dalot che potrebbe rientrare per fine prestito al Manchester United. Per non farsi trovare impreparati i rossoneri vanno quindi a caccia di un piano B di primo livello, e proprio Euro 2020 potrebbe portare in dote la giusta risposta.

Calciomercato Milan, scambio per Dumfries: un giovane in uscita

È iniziato col piede pigiato sull’accelerato l’Europeo di Denzel Dumfries, laterale destro dell’Olanda classe 1996 che già nel recente passato era stato accostato al Milan. L’esterno del PSV è stato vicino ai rossoneri nelle scorse sessioni, e potrebbe tornare prepotentemente in auge alla luce anche di uno straordinario inizio di Euro 2020: il 25enne di Rotterdam è stato infatti decisivo all’esordio contro l’Ucraina.

Una bella vetrina quella europea per Dumfries che per età, fascia di prezzo e qualità fisiche e tecniche potrebbe rappresentare il rinforzo giusto per dare garanzie a Pioli in quella zona di campo. Il contratto dell’olandese scadrà nel 2023 e a due anni dalla fine del rapporto potrebbe essere una delle ultime chance per il PSV di monetizzare il suo addio. Il Milan dal canto suo potrebbe imbastire una proposta di scambio, mettendo sul piatto il cartellino del giovanissimo Hauge, attaccante norvegese capace di mettere a segno 8 reti tra tutte le competizioni all’esordio in Italia. Il futuro milanese del classe 1999 è infatti molto incerto con il campionato olandese che potrebbe rappresentare la chance ideale per il ragazzo, alla luce della propensione dello stesso PSV per quanto concerne la crescita dei giovani. Nella sostanza potrebbe essere uno scambio alla pari, anche se vanno tenute d’occhio le sirene dalla Premier per Hauge, con valutazione sui 15 milioni di euro.