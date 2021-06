La Juventus e Cristiano Ronaldo potrebbero separarsi ma nulla è ancora deciso: ecco entro quando si saprà qualcosa

È ancora in bilico la situazione riguardante Cristiano Ronaldo, che ha siglato tante reti in questi mesi ma non è riuscito comunque a incidere del tutto nei momenti cruciali della stagione della Juventus, per questo motivo potrebbe anche partire già in questa lunga sessione di calciomercato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, soldi e giocatore | Affare con la Lazio di Sarri

Il fenomeno portoghese non ha mai avuto un rapporto straordinario con Massimiliano Allegri e il ritorno del tecnico potrebbe contribuire a non rispettare il contratto in scadenza a giugno del 2022. Il neotecnico bianconero è difensivista e Cristiano non è sicuramente un calciatore che ama rientrare per recuperare il pallone, per questo i due potrebbero non andare d’accordo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, colpo dal Barcellona | Proposto da Mendes

Calciomercato Juventus, addio Ronaldo: si saprà entro il 15 luglio. Lo United

Ora Ronaldo è concentrato quasi esclusivamente sull’Europeo, ma le parti sono in contatto già da diverso tempo per stabilire quale sarà il futuro. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, Jorge Mendes si sarebbe incontrato con la Juventus a Milano mercoledì, in particolare ci sarebbe stata una chiacchierata con Federico Cherubini.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Hakimi via | Il sostituto arriva ancora dalla Liga

L’obiettivo della Juventus sembrerebbe quello di provare a cedere il proprio numero sette entro il 15 luglio, in quando è fondamentale stabilire il suo futuro per programmare l’annata. Il Manchester United darebbe disposto ad acquistarlo ma potrebbe chiedere una sorta di prelazione su Paulo Dybala: bianconeri pronti a dire di no.

In ogni caso al momento la permanenza alla Juventus resta la decisione più conveniente nelle mani di Cristiano Ronaldo, ma tutto dipenderà dal portoghese stesso che difficilmente deciderà oltre metà-fine luglio. Sulle sue tracce resta vivo l’interesse del Paris Saint-Germain.