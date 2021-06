L’arrivo di Sarri alla Lazio rischia di metterlo alla porta. Possibile futuro al Milan che può provarci inserendo nell’affare una contropartita. Nome clamoroso

Sarri alla Lazio può avere come prima conseguenza il ‘sacrificio’ di Joaquin Correa, per caratteristiche difficilmente adattabile nel 4-3-3 ma anche nel 4-3-1-2 di stampo ‘sarriano’. La cessione del classe ’94 argentino, cresciuto molto nelle due stagioni in biancoceleste sotto la guida di Simone Inzaghi, servirebbe anche per finanziare la campagna acquisti del club di Lotito che si prospetta molto intensa e pure dispendiosa. Per Correa, che in Italia ha indossato pure la maglia della Sampdoria prima di trasferirsi al Siviglia, potrebbe farsi avanti il Milan. I rossoneri sono alla ricerca di un trequartista/seconda punta con i tratti dell’ex Estudiantes, a maggior ragione se non dovesse rinnovare Calhanoglu.

Il 26enne di Juan Bautista Alberdi ha una valutazione prossima ai 40 milioni di euro, cifra che ovviamente Maldini e soci non spenderebbero nemmeno sotto tortura. Anche perché il budget non è quello di City e Paris Saint-Germain, per tal motivo sussurri di calciomercato ipotizzano un tentativo con annessa contropartita tecnica: la prima che potrebbero mettere sul piatto è Rafael Leao, deludente pure quest’anno dopo un avvio di stagione importante, alla fine ingannevole. Il classe ’99 portoghese (stipendio da 1,4 milioni, la metà di quello di Correa) ha una valutazione intorno ai 28 milioni, quindi l’offerta cash potrebbe essere in tal caso di una decina di milioni.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, idea per la porta | Rossoneri in pole!

Calciomercato Milan, ‘carta’ Romagnoli per Correa: scambio alla pari con la Lazio

Il piano B del Milan potrebbe essere rappresentato da Romagnoli. Con lui la società targata Elliott punterebbe a uno scambio alla pari sui 38-40 milioni, senza dunque un vero e proprio esborso economico. In scadenza a giugno 2022, il 26enne di Anzio è dato in uscita con Mino Raiola (in ottimi rapporti con Lotito) al lavoro per trovargli una nuova sistemazione. Romagnoli può piacere a Sarri ma dovrebbe ridursi lo stipendio da quasi 4 milioni o comunque accettare di ‘spalmarlo’ su un contratto più lungo. La sua ‘fede’ laziale potrebbe indurlo a tanto?

A.R.