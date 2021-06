Hakimi è sempre più vicino al PSG e l’Inter corre ai ripari: per la fascia destra il sostituto arriva sempre dalla Liga spagnola

Il futuro di Achraf Hakimi, si sa, è sempre più lontano da Milano e dall’Inter. Il marocchino, uno degli uomini simbolo dello scudetto nerazzurro, infatti, potrebbe lasciare la città meneghina nella prossima finestra di calciomercato per trasferirsi al Paris Saint-Germain, così da poter ringalluzzire le finanze del club di Steven Zhang. Anche se i parigini non sono gli unici a essere piombati sul talento marocchino. Per questo motivo, la dirigenza capitanata da Beppe Marotta, secondo quanto rivelano dal ‘Mundo Deportivo’, oggi avrebbe incontrato gli agenti di un altro calciatore della Liga.

Calciomercato Inter, per il dopo Hakimi si punta a Emerson Royal

Senza Hakimi l’Inter perde veramente tanto sulla fascia, ma non per questo si spaventa. Secondo il quotidiano sportivo spagnolo, oggi a Milano gli agenti di Emerson Royal, terzino destro del Barcellona, avrebbero incontrato la dirigenza nerazzurro per parlare del trasferimento del brasiliano, quest’anno in prestito al Real Betis.

Il profilo del ventiduenne piace molto per la spinta sulle fasce e per la possibilità di arrivare addirittura in area, ma le trattative potrebbero infrangersi contro un muro per la volontà del Barcellona di lasciarlo a disposizione di Ronald Koeman, allenatore dei culé, facendogli firmare un rinnovo di contratto fino al 2026. Intanto però dal club catalano fissano il prezzo per il giocatore che potrebbe sostituire Hakimi all’Inter: 25 milioni di euro, o non se ne fa nulla.