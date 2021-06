L’Inter a caccia di un nuovo attaccante e l’ultima suggestione arriva dal Barcellona: l’agente Mendes ha proposto un calciatore

L’Inter lavora sul mercato per cercare di allestire una rosa che possa rispondere correttamente ai dettami tattici di mister Simone Inzaghi. Le risorse non abbondano, ma l’intelligenza per gestire operazioni vantaggiose non manca e la società ha promesso nuovi innesti. L’ultima suggestione arriva dal Barcellona, dove un attaccante è finito nella lista dei possibili partenti.

Calciomercato Inter, colpo dal Barcellona

Il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, ha incontrato Jorge Mendes, agente di mercato. La riunione è stata positiva ed il potente procuratore ha avuto occasione di proporre un suo assistito alla causa nerazzurra. Il riferimento è a Trincao, ala destra classe 1999 in uscita dal Barcellona. Il ragazzo ha un contratto sino al 2025, ma potrebbe essere ceduto nonostante le 28 presenze nella scorsa Liga condite da tre gol.

Considerato una delle grandi promesse del calcio portoghese, il Barcellona ha posto su di lui una clausola monstre da 500 milioni di Euro. Una cifra inarrivabile anche considerato il valore del giocatore, vicino ai 50 milioni. I margini per aprire una trattativa però ci sono e Mendes ha aperto una finestra sul giardino di casa Inter.

Calciomercato Inter, proposto Trincao da Mendes

Il Barcellona sarebbe infatti aperto al prestito: Trincao potrebbe quindi essere preso dall’Inter con la formula del prestito – anche biennale – con diritto di riscatto. Mendes – agente tra gli altri anche di Cristiano Ronaldo – vuole trovare una soluzione positiva per tutte le parti, con il giocatore che arriverebbe volentieri in Serie A.

La trattativa si preannuncia in salita, ma un primo contatto tra Ausilio e Mendes ha permesso di saggiare la fattibilità dell’operazione. L’agente ha proposto Trincao all’Inter, giocatore che potrebbe essere impiegato come quinto offensivo di destra da Simone Inzaghi, ma anche nel ruolo di seconda punta affianco all’intoccabile Lukaku.