Calciomercato Milan, vice Ibra a sorpresa | ‘Tradimento’ a Inzaghi: cifre e dettagli

Calciomercato Milan: ipotesi Caicedo in alternativa a Giroud e Dzeko. Colpo low cost per il club rossonero. Tutte le cifre e i dettagli

“Ho adorato alcuni giocatori del Milan, è un grande club. Ma non parlerò del mio futuro. Il Chelsea ha attivato l’opzione unilaterale di prolungamento del contratto e l’hanno già annunciato. Del mio futuro non parlerò, ora sono concentrato sull’Europeo”. Negli scorsi giorni Olivier Giroud ha risposto così sul suo futuro, strizzando comunque l’occhio al Milan. Nonostante l’annuncio del Chelsea del suo rinnovo fino al 2022, infatti, quello dell’attaccante francese resta il nome più caldo in orbita rossonera. L’esperto 34enne è il preferito della dirigenza per affiancare Ibrahimovic, e Maldini e Massara avrebbero già un’intesa con il giocatore. Tuttavia, il Milan è intenzionato ad acquistare Giroud solo a zero e nel caso in cui i Blues liberassero il centravanti. La società rossonera valuta così altri profili, in primis quello di Edin Dzeko dalla Roma. Un’altra alternativa potrebbe inoltre arrivare sempre dalla Serie A: ecco l’ipotesi e tutte le cifre e i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, Caicedo alternativa a Giroud e Dzeko | Cifre e dettagli

Tra i possibili colpi low cost in attacco c’è anche quello di Felipe Caicedo. L’attaccante ecuadoriano è in scadenza di contratto nel 2022 e in estate potrebbe lasciare la Lazio. Su di lui c’è anche l’Inter di Simone Inzaghi che punta a riaverlo con sé anche in nerazzurro, ma in caso di mancato arrivo di Giroud e Dzeko il Milan potrebbe presto affondare il colpo. Il 32enne rappresenterebbe una valida alternativa nell’attacco dei rossoneri e ha un ingaggio inferiore alle prime scelte del club. Il valore del suo cartellino, inoltre, si aggira intorno ai 5 milioni di euro. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Un’alternativa di esperienza, insomma, che conosce già la Serie A e accetterebbe di buon grado il ruolo di comprimario dietro ad Ibrahimovic. Occhi puntanti anche sulla pista Caicedo per il Milan di Pioli.