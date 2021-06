Juventus molto attiva sul fronte calciomercato in vista della prossima stagione: arriva l’agente di un talento nella sede bianconera, occhio a Locatelli

La Juventus si muove sul fronte calciomercato. La sessione estiva ha preso il via e i bianconeri sono concentrati su vari fronti. Dai possibili grandi colpi all’interesse per giovani in rampa di lancio, tanti i nomi sondati dalla società piemontese. La ‘Vecchia Signora’, inoltre, non perde di vista gioielli di sua proprietà in prestito in altri club, che possono diventare delle pedine di scambio nelle trattative. Uno di questi è Nicolò Rovella, centrocampista ora in prestito al Genoa fino a giugno 2022. Il mediano classe 2001 potrebbe anche rientrare anticipatamente dal prestito: l’agente Giuseppe Riso, come riportato da ‘Calciomercato.it’, si trova in questi minuti nel quartier generale bianconero a Milano per discutere il futuro del suo assistito.

Calciomercato Juventus, l’agente di Rovella arriva in sede: Locatelli sullo sfondo

Il futuro di Rovella può essere strettamente legato a quello di Manuel Locatelli del Sassuolo. Il giovane centrocampista azzurro, che per ora rimane concentrato sull’impegno dell’Europeo con la Nazionale, piace molto a Massimiliano Allegri ed è uno degli obiettivi per rinforzare la mediana. Non si tratta, però, di un’operazione semplice. Il suo contratto con gli emiliani scade a giugno 2023 e la valutazione di mercato si attesta intorno ai 35 milioni di euro.

Per abbassare le pretese, i bianconeri vorrebbero inserire almeno una contropartita tecnica ed ecco che il nome di Rovella può tornare molto utile alla Vecchia Signora. I dialoghi per il futuro del baby rossoblù sono iniziati con il procuratore: vi terremo aggiornati.