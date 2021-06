Il futuro di Cristiano Ronaldo resta in bilico e intanto spunta un retroscena degli ultimi giorni: c’è la chiamata ad Ancelotti

Sono giornate particolari per la Juventus, che sta costruendo il proprio futuro dopo un’annata che sicuramente non può considerarsi completamente positiva. I bianconeri stanno decidendo le mosse da attuare in questa nuova sessione di calciomercato ma prima deve decidere il da farsi con alcuni calciatori già presenti in rosa.

I bianconeri devono anche capire come muoversi con Cristiano Ronaldo, visto che non ci sono ancora esserci degli annunci sul suo futuro e la permanenza alla Juventus non sembra essere così scontata come gli altri anni. In passato infatti era stato deciso già al termine della stagione il destino di Ronaldo, che questa volta è ancora in bilico nonostante il campionato sia finito da due settimane

Calciomercato Juventus, Ronaldo chiama Ancelotti dopo l’arrivo al Real Madrid

Sul portoghese, intanto, è spuntato un retroscena degli ultimi giorni. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, infatti, Ronaldo avrebbe chiamato il tecnico Carlo Ancelotti dopo l’annuncio del ritorno sulla panchina del Real Madrid. Il portale spagnolo però fa sapere che la chiamate potrebbe comunque non riguardare eventuali ingaggi.

L’attuale numero sette bianconero infatti avrebbe fatto una chiamata cordiale al tecnico italiano per augurare il meglio in questa seconda avventura ‘Blancos’. Ronaldo e Ancelotti hanno vinto insieme la Champions League nel 2014 e per questo hanno un grande rapporto.

Nel suo futuro in ogni caso non dovrebbe esserci il Real Madrid: le indiziate in caso di addio sono Paris Saint-Germain e Manchester United. Il portoghese in ogni caso non è disposto a guadagnare meno di 18 milioni di euro: gli inglesi vorrebbero offrire un anno con opzione di rinnovo mentre i francesi potrebbero spingersi anche a due anni con opzione. Nessuno dei due però vuole pagare 18 milioni, ma potrebbero arrivare fino a 28 soltanto con bonus relativi a titoli collettivi e individuali.