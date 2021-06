Massimiliano Allegri vuole un centravanti di razza per la sua Juventus. Ecco una pista alternativa ai nomi manistream

Sulla lista della spesa di Allegri c’è anche il bomber. O meglio i bomber, con uno solo ovviamente da prendere tra i nomi fatti. Che, constatata l’impossibilità di arrivare a Benzema, sogno dichiarato del tecnico livornese, sarebbero essenzialmente tre: Mauro Icardi, Dusan Vlahovic e Arkadiusz Milik. Più abbordabile il terzo visto che potrebbero ‘bastare’ appena 12 milioni di euro. Per i primi due, invece, la strada è in salita considerato che costano rispettivamente 50 e 60 milioni di euro. Il prezzo dell’argentino ex Inter potrebbe però essere abbattuto con l’inserimento di Cristiano Ronaldo, quindi con uno scambio. Ma il Paris Saint-Germain valuterebbe il nome del portoghese soltanto in caso di cessione di Mbappe al Real Madrid, oggi non nei piani della proprietà qatariota. E quindi? Quindi occhio alle alternative, con una di queste proprio in Francia. Precisamente al Lione, con il quale i rapporti sono eccellenti come dimostra l’affare De Sciglio.

Ai transalpini del vulcanino Aulas, la Juventus potrebbe chiedere Moussa Dembele reduce dalla breve quanto deludente (sul piano personale) esperienza all’Atletico Madrid vincitore della Liga. Gli spagnoli non sembrano intenzionati a esercitare il diritto di riscatto, fissato a 33,5 milioni di euro, ecco allora che l’inserimento dei bianconeri avrebbe possibilità di riuscita. Possibile che il tentativo venga fatto sulla base sempre di un prestito con opzione d’acquisto, che però il Lione – scottato dal dietrofront dei ‘Colchoneros’ – potrebbe verosimilmente respingere. E controrilanciare chiedendo 35 milioni di euro oppure in alternativa uno scambio con Demiral, il quale ha una valutazione simile.

Juventus, alternativa Dembele per l’attacco: il francese del Lione viene da un’annata deludente

L’ultima misera stagione (condizionata da qualche problema fisico e dal Covid) del quasi 25enne, un solo gol in 23 presenze, non deve però ingannare. Dembele rimane infatti uno dei migliori bomber europei, con margini di miglioramento importanti. Uno che alla Juve può starci, anche se non con un ruolo da assoluto protagonista.

A.R.