Il calciomercato della Juventus inizia a prendere forma, con una svolta improvvisa dalla Spagna: niente firma, possibile precontratto

Il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus per provare a riportare in alto i bianconeri, dopo la stagione altalenante vissuta con Pirlo alla guida tecnica della ‘Vecchia Signora’. Il calciomercato del club torinese prende forma ed in tal senso, arrivano importanti novità per uno degli obiettivi già accostati con forza la scorsa estate. Secondo quanto riportato dai colleghi di ‘Mundo Deportivo‘, il Barcellona di Laporta avrebbe tutta l’intenzione di trattenere uno dei suoi talenti. Si tratta di Ousmane Dembele, esterno in scadenza nel 2022 e che a 24 anni sta trovando una buona continuità con la squadra di Koeman. La Juventus ci ha già provato in passato e rimane alla finestra per l’esterno: le trattative di rinnovo tra la dirigenza catalana e l’entourage del giocatore sarebbero, al momento, state rallentate. L’idea dell’agente sarebbe quella di riparlarne dopo l’Europeo dove Dembele potrebbe mettersi in mostra, strappando un contratto a cifre più alte dai catalani ma non solo. In casa Barcellona c’è il crescente timore di un precontratto: ecco i dettagli.

Dembele lontano da Barcellona non è utopia. L’esterno classe 1997, per il club di Laporta, potrebbe già avere un precontratto firmato dal prossimo 1 gennaio per lasciare Barcellona. Se la volontà fosse quella dell’addio, il club blaugrana preferirebbe ricevere le offerte per il suo gioiello per valutarne poi il futuro.

L’idea di un precontratto può in qualche modo tenere viva l’ipotesi Juventus, con i catalani che rischiano di perdere il talento arrivato dal Borussia Dortmund nell’estate 2017 per ben 140 milioni di euro.

Situazione dunque in divenire, con il possibile precontratto già firmato da Dembele che lo porterebbe lontano da Barcellona: la Juventus in attesa.