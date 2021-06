La Juventus lavora per nuovi colpi a sorpresa e l’affare a centrocampo sembra essere fattibile: idea di scambio, Allegri lo vuole

Non è stata una stagione facile quella vissuta dalla Juventus, che ha avuto troppe lacune e dopo nove anni consecutivi non è riuscita a mantenere la vetta della classifica, con lo scudetto che è passato nelle mani dell’Inter. La società non è completamente soddisfatta dei risultati e per questo ha già apportato le prime modifiche con l’esonero di Andrea Pirlo e il suo staff tecnico per ingaggiare nuovamente Massimiliano Allegri.

Ora il nuovo tecnico bianconero sta programmando i nuovi colpi per la prossima stagione e nel mirino sembra esserci Miralem Pjanic, che solo un anno fa aveva lasciato la Juventus per approdare al Barcellona attraverso uno scambio per Arthur. L’avventura del bosniaco però non è andata nel migliore dei modi e per questo potrebbe esserci un nuovo colpo di scena.

Calciomercato Juventus, ritorno di Pjanic: avviati i colloqui con il giocatore

A Miralem Pjanic piacerebbe sicuramente tornare alla Juventus, squadra in cui ha vissuto momenti importanti e ha vinto tanto. La sua candidatura per il centrocampo bianconero non sembrerebbe essere scartata da Massimiliano Allegri, che anzi sarebbe pronto ad accoglierlo nuovamente.

Secondo quanto riportato dal giornalista Gerard Romero dell’emittente catalana ‘RAC 1’, infatti, l’allenatore vorrebbe nuovamente il bosniaco a centrocampo e la Juventus avrebbe aperto i colloqui con il giocatore per il suo ritorno.

La ‘Vecchia Signora’ potrebbe pensare a un nuovo scambio con il Barcellona, come è stato fatto già in passato.