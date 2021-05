Calciomercato Inter, post Handanovic | Scambio due per uno per Musso

L’Inter potrebbe puntare su Juan Musso, per il quale verrebbe impostato uno scambio due per uno per il portiere

L’Inter ha vinto il campionato per la prima volta dal 2010, ovvero da quando José Mourinho ha lasciato l’Italia. Per Antonio Conte si tratta di un grande successo, arrivato in condizioni difficili per i problemi societari di Suning. La svolta è stata, probabilmente, l’uscita dalla Champions a dicembre. Alcuni elementi potrebbero aver terminato la loro esperienza in nerazzurro, come per esempio Samir Handanovic. Dopo tanti anni, l’Inter potrebbe decidere di puntare su un nuovo portiere e il candidato speciale sembra essere Juan Musso.

Inter, Pinamonti nello scambio per Musso

Juan Musso resta osservato speciale per sostituire Samir Handanovic. Il portiere serbo ha il contratto in scadenza nel 2022 e, almeno per il momento, di rinnovo non se ne parla. E l’argentino dell’Udinese è pronto per il grande salto in una big, con l’Inter che lo segue da diverso tempo. L’ad Marotta, per abbassare le pretese del club friulano, potrebbe mettere sul piatto alcune contropartite tecniche. Ionut Radu, per esempio, alla ricerca di continuità che nella rosa bianconera sostituirebbe proprio Musso. E anche Andrea Pinamonti: uno scambio alla pari che farebbe comodo anche all’Udinese, alla ricerca di una punta.