Il Real Madrid vuole Allegri alla guida del nuovo corso: l’allenatore toscano può raggiungere la capitale spagnola con un giocatore della Juventus a seguito

Il Real Madrid è pronto a ripartire dopo una stagione avara di successi. La squadra spagnola ha visto i rivali dell’Atletico trionfare in campionato ed è stata eliminata in semifinale di Champions League dal Chelsea. Il corso di Zinedine Zidane sulla panchina sembra essere arrivato al culmine e la dirigenza è pronta a sostituirlo. Tra i papabili c’è anche il nome di Massimiliano Allegri, che porterebbe al Real Madrid un giocatore della Juventus.

Calciomercato Juventus, doppio colpo Real Madrid

Il patron Perez ha deciso di cambiare allenatore: la scelta sembra essersi ristretta tra due profili, con Raul da un lato ed Allegri dall’altro. Il tecnico italiano è in pole position: il presidente vuole un allenatore con esperienza in top club e già vincitore di trofei importanti. Inoltre, l’ex attaccante dei ‘Blancos’ sembra essersi fatto da parte da solo, lasciando strada libera al rivale.

L’arrivo di Allegri sarebbe un bel colpo per il Real Madrid, ma non l’unico. Come riferisce ‘Don Balon’, infatti, l’ex allenatore della Juventus arriverebbe in Spagna con un rinforzo importante in difesa: Leonardo Bonucci. Il difensore bianconero – classe 1987 – ha vissuto una stagione da co-protagonista nonostante le 25 presenze stagionali in Serie A. Il Real – che potrebbe perdere Sergio Ramos – rappresenterebbe un’ultima vetrina importante per la sua carriera.

Calciomercato Juventus, Bonucci a Madrid

Con questa doppia operazione, il Real Madrid risolverebbe due problemi in un colpo solo: un allenatore esperto a guidare il nuovo progetto – Allegri – e un nuovo leader in difesa – Bonucci – come contromossa al possibile addio di Sergio Ramos o Raphael Varane. Il difensore ritroverebbe il tecnico con cui vanta più presenze in carriera: ben 187, condite da 15 gol e 5 assist.

Allegri e Bonucci è un’operazione che riattiverebbe anche il mercato della Juventus, che perderebbe in un colpo solo un candidato alla panchina – in caso di addio di Pirlo – e un titolare in difesa. La priorità dei bianconeri, però, è conquistare l’accesso alla prossima Champions League: dalla prossima settimana si penserà al mercato.