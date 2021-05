Il futuro di Cristiano Ronaldo resta ancora in bilico. Il campione portoghese dovrà prendere una decisione in poco tempo, l’indizio

Nel calcio tutto può cambiare in poco tempo. La Juventus ha collezionato il secondo trofeo stagionale superando in finale di Coppa Italia l’Atalanta con le reti dei giovani talenti bianconeri Kulusevski e Chiesa. Ora la compagine bianconera cercherà di centrare la qualificazione alla prossima Champions League nell’ultimo turno di campionato contro il Bologna. Una lotta a tre con Napoli e Milan, che proveranno ad avere la meglio. C’è da capire anche il futuro del campione portoghese, Cristiano Ronaldo, che potrebbe anche dire addio in vista della prossima stagione.

Calciomercato Juventus, tutta la gioia di Ronaldo: l’indizio

Sul suo profilo Instagram lo stesso Cristiano Ronaldo ha pubblicato uno scatto sorridente con la Coppa in mano. Un indizio social che potrebbe rivoluzionare il suo futuro per riprovare nuovamente di raggiungere nuovi traguardi in maglia bianconera. Tutto sarà più chiaro dopo l’ultima giornata di Serie A: in caso di Europa League, le dinamiche sarebbero sul punto di cambiare nuovamente.

Il profilo del portoghese è stato accostato anche alle altre big d’Europa, come il Real Madrid e il Manchester United, le sue due ex squadre. Con il trionfo in Coppa Italia e con la possibilità di rientrare tra le prime quattro di Serie A, il futuro di Ronaldo potrebbe essere ancora a Torino con la voglia di riscatto dopo una stagione non all’altezza delle aspettative. La qualificazione alla Champions League è ancora in pericolo, ma il suo post su Instagram può avvincare sostanzialmente alla riconferma fino alla fine del suo contratto nel giugno 2022.

La Juventus non vede l’ora di scendere in campo domenica sera al Dall’Ara contro il Bologna per un ultimo turno di campionato da urlo. La qualificazione alla prossima Champions è di fondamentale importanza per programmare la nuova stagione evitando di commettere gli errori di quest’anno.