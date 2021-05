Juventus e Milan valutano un profilo comune per la panchina: Pirlo e Pioli tremano, è duello tutto italiano per l’allenatore

Un finale di stagione al cardiopalma per Milan e Juventus che, nell’ultima giornata di campionato, si giocheranno il tutto per tutto per agguantare il quarto posto che vale l’ingresso alla prossima Champions. In tal senso, è ancora tutto da decifrare il futuro di Pirlo e soprattutto di Stefano Pioli. In particolar modo il tecnico del Milan potrebbe essere esonerato in caso di quinto posto: da questo punto di vista, arrivano importanti dichiarazioni sul possibile duello con la Juventus per l’erede. Il giornalista Ilario Di Giovambattista ha parlato ai microfoni di ‘Radio Radio’, lanciando una vera e propria bomba per il prossimo calciomercato. Nel mirino di Juventus e Milan c’è Simone Inzaghi, in scadenza il prossimo 30 giugno con la Lazio e che non ha ancora rinnovato con il club di Claudio Lotito.

Calciomercato Juventus e Milan, occhi su Inzaghi: lo scenario

Il giornalista ha affermato: “Simone Inzaghi tra Juventus e Milan, se i rossoneri non vanno in Champions”. In caso di quinto posto della squadra meneghina, dunque, Pioli lascerebbe spazio ad un nuovo allenatore con il club di via Aldo Rossi che proverebbe a puntare su Simone Inzaghi.

Discorso differente per la società bianconera: la Juventus, indipendentemente dal piazzamento finale in campionato, segue con interesse Inzaghi per l’eventuale sostituzione di Andrea Pirlo.

L’allenatore biancoceleste è dunque uno dei nomi più caldi per le panchine di Juventus e Milan, per la stagione 2021/22. Il futuro di Inzaghi potrebbe essere lontano dalla Capitale: bianconeri e rossoneri alla finestra, decisiva l’ultima giornata di campionato.