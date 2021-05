Nella prossima finestra di calciomercato, la Juventus potrebbe perdere un pezzo importante in favore dell’Atletico Madrid, ecco le richieste dei bianconeri

Archiviata la Coppa Italia, per la Juventus manca solo l’ultima (e più importante) partita della stagione, quella da dentro o fuori nella fattispecie. Dalla Champions League di sicuro, ma anche quella che può salvare almeno in corner un anno che possiamo definire di transizione. Per ripartire con il piede giusto, però, servirà investire sul calciomercato, o quanto meno fare valutazioni per capire chi non è più utile alla causa e chi sì. Intanto Diego Simeone ha messo gli occhi addosso al portiere Wojciech Szczesny per sostituire il suo titolare, prossimo ai saluti. Ecco le richieste della dirigenza dei bianconeri.

Calciomercato, Szczesny verso l’Atletico | Le richieste della Juventus

Juventus e Atletico Madrid, quest’anno, hanno vissuto due stagioni agli antipodi. Se gli italiani, guidati da Andrea Pirlo, stanno ancora lottando per un posto nella prossima edizione della Champions League, gli uomini di Simeone si stanno ancora giocando il campionato (e sono in vantaggio di due lunghezze) con gli eterni rivali del Real. Una cosa, comunque, accomuna i due club: il calciomercato.

Il portiere dei Colchoneros Jan Oblak, sloveno, anni 28, dal 2014 nella capitale spagnola, potrebbe preparare le valigie una volta portata a casa la Liga (o persa), ed è per questo motivo che, da Madrid, hanno messo gli occhi addosso a Szczesny, anche perché l’altro campione della Serie A, ovvero Gianluigi Donnarumma, dopo una trattativa ai limite della telenovela con il Milan, pare proprio rimarrà all’ombra della Madonnina.

Ma dicevamo dell’estremo difensore polacco. La Juventus valuta il suo numero uno sui 25 milioni di euro – Oblak, giusto per farci un’idea, ha un valore di mercato che si aggira intorno ai 90 milioni -, e quindi l’idea è quella di monetizzare con la sua vendita oppure quella di richiedere all’Atletico Madrid una contropartita. A tal proposito, a Paratici and co non dispiacerebbe affatto l’ex difensore centrale montenegrino della Fiorentina, Stefan Savic, il cui cartellino coprirebbe l’intero costo di quello di Szczesny. Certo, poi servirebbe anche un erede tra i pali.