Ancora l’ultimo tassello, prima di pensare al fronte calciomercato tra acquisti e cessioni eccellenti: il maxi scambio dalla Spagna

Risveglio felice per la Juventus, che ha collezionato il secondo trofeo in stagione con la vittoria della Coppa Italia superando in finale l’Atalanta. Il futuro di Andrea Pirlo è sempre in bilico, ma tutto potrebbe cambiare definitivamente in caso di qualificazione alla prossima Champions. Ancora pochi giorni, poi la dirigenza bianconera si concentrerà sul fronte calciomercato per puntellare la rosa evitando di ripetere gli stessi errro di questa stagione. Dalla Spagna, inoltre, il top club avrebbe messo nel mirino il centrale della Juventus.

Calciomercato Juventus, de Ligt nel mirino del Barcellona

Così come svelato dal famoso programma spagnolo “El Chiringuito” il Barcellona avrebbe messo nuovamente gli occhi sul difensore olandese della Juventus, Matthijs de Ligt, protagonista ancora una volta in finale contro l’Atalanta. Una prestazione super contro Duvan Zapata e compagni: l’ex Ajax è ritenuto incedibile dalla società bianconera e vorrebbe ripartire proprio da lui per costruire i prossimi anni ricchi di successi.

L’idea suggestiva da parte del club blaugrana sarebbe quella di mettere sul piatto i cartellini del terzino Junior Firpo, valutato 15 milioni, e l’ex Miralem Pjanic, con una valutazione vicina ai 55 milioni di euro. La stagione del centrocampista bosniaco è stata completamente da dimenticare non rientrando mai nei piani tattici di Koeman. Il suo addio è soltanto questione di giorni. Un’idea di maxi scambio per arrivare a de Ligt (80 milioni) aggiungendo anche una parte in cash per chiudere il cerchio.

La Juventus continuerà così a lavorare in ottica futura, ma sempre a partire da lunedì prossimo quando si conoscerà il piazzamento finale in campionato. L’obiettivo della compagine bianconera è quello di rientrare tra le prime quattro di Serie A.