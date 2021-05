Nonostante un nuovo trofeo, la permanenza di Cristiano Ronaldo resta in bilico: c’è la svolta sul futuro, ecco la possibile destinazione

È stata una stagione ricca di alti e bassi per la Juventus, che non è riuscita a portare a casa lo scudetto dopo nove anni di vittorie ma ha comunque alzato due trofei attraverso le vittorie di Supercoppa Italiana e Coppa Italia, ottenuta proprio ieri vincendo per 2-1 contro l’Atalanta in finale.

Cristiano Ronaldo non è riuscito a timbrare il cartellino nella gara che ha portato al trofeo ieri, ma ha disputato sicuramente una grande gara che ha cancellato le brutte prestazioni delle ultime settimane. Il portoghese ha conquistato l’unico trofeo che gli mancava qui in Italia e con ogni probabilità ha conquistato anche il titolo di capocannoniere in Serie A, visto il distacco di ben sei reti da Lukaku quando manca una giornata alla fine.

Calciomercato Juventus, addio Ronaldo: clamoroso ritorno al Manchester United

Cristiano Ronaldo ha vissuto un’annata particolare dove nella fase centrale ha deluso le attese e ha mostrato di avere poca fiducia nei suoi compagni. La vittoria di un nuovo titolo ieri ha ridato sicuramente serenità, ma nonostante ciò il suo futuro resta in bilico. Domenica ci sarà l’ultima gara con il Bologna e dopo potrebbero arrivare novità.

Il ‘DailyStar’ questa mattina ha parlato del futuro del portoghese e ha rilanciato l’opzione Manchester United. Secondo la testata giornalistica inglese, infatti, le tante notizie di malcontento da parte del portoghese con la Juventus sarebbero confermate e lo porterebbero a un addio con clamoroso ritorno ai ‘Red Devils’.

Lo United si è qualificato alla prossima Champions League e ambisce a crescere dopo annate complicate: l’innesto di Ronaldo può dare sicuramente una mano importante in tal senso.