Calciomercato Juventus, cessione importante | Presto l’annuncio!

Calciomercato Juventus, Douglas Costa ai saluti: il brasiliano è diretto al Gremio, presto l’annuncio

Attualmente in prestito al Bayern Monaco, il ritorno in Bundesliga di Douglas Costa non è stato fortunatissimo. E dopo una stagione ai margini della formazione bavarese, il brasiliano è pronto a rientrare alla Juventus, ma solo ‘di passaggio’, prima di dirsi pronto per una nuova avventura. Un’avventura che riporterebbe l’esterno bianconero in patria, dove il Gremio è lì ad attenderlo, a braccia aperte: “La trattativa va avanti e procede bene – spiega Marcos Hermann, vicepresidente del club carioca ai microfoni di ‘Globe Esporte’ – La Juventus ci ha autorizzato a trattare col calciatore e ora aspettiamo i documenti. Quando arriveranno? Crediamo verso martedì o mercoledì, quindi non corriamo nessun rischio: c’è tempo sufficiente per tesserare Douglas Costa prima della chiusura del mercato (in Brasile scade il 23 maggio), pertanto restiamo ottimisti”.

Calciomercato Juventus, Douglas Costa saluta e si rilancia al Gremio

Dopo aver raccolto poco più di 700 minuti in stagione, Douglas Costa rientra dal Bayern Monaco ed è pronto a salutare la Juventus: il brasiliano si rilancerà con la maglia del Gremio, non prima di aver risolto il proprio rapporto con i bianconeri. Bianconeri che saluteranno il proprio fantasista in seguito a 103 presenze, 10 gol e 21 assist, nel corso delle quattro stagioni vissute in quel di Torino. Nonostante diversi estimatori in Europa, Douglas Costa ha deciso di tornare in patria, per tentare di ridare slancio alla propria carriera e rientrare nella selezione verdeoro.