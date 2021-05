Roma e Inter grandi protagoniste degli ultimi giorni su diversi fronti: da Conte a Mourinho e Dzeko, parla Chierico ai nostri microfoni

Da Mourinho a Conte, aspettando di conoscere il destino di Allegri e Sarri. Gli allenatori saranno presumibilmente i grandi protagonisti del prossimo campionato di Serie A. Roma e Inter, in particolare, hanno conquistato la scena negli ultimi giorni. I nerazzurri hanno spezzato la lunghissima egemonia della Juventus, conquistando il diciannovesimo scudetto della propria storia. I giallorossi hanno spiazzato il calcio mondiale annunciando il ritorno in Italia dello ‘Special One’ sulla panchina ora occupata da Fonseca. Di questi temi e non solo ha parlato, in esclusiva ai microfoni di Calciomercatoweb.it, l’ex calciatore di entrambe le compagini Odoacre Chierico. Affrontanti diversi argomenti, partendo dalla sorpresa del mister portoghese: “Non me lo aspettavo, è normale. Credo che la Roma e la nuova proprietà avessero bisogno di un colpo di questa portata”.

ESCLUSIVO | Roma, Chierico: “Mourinho acquisto azzeccato”

Chierico prosegue: “Dopo tutto questo tempo di grande silenzio adesso abbiamo un’idea più chiara riguardo ai Friedkin. Oltre al silenzio, poi, la squadra veniva da un’escalation in negativo, sia per quanto riguarda i risultati che per quanto riguarda il gioco. Adesso siamo tutti abbastanza felici dell’arrivo di un allenatore che ha già dimostrato ampiamente il suo valore in Italia e anche all’estero. Non ha avuto molta fortuna in Inghilterra negli ultimi anni, ma rimane comunque uno dei tecnici migliori al mondo. Credo che i tifosi della Roma meritino un colpo del genere e anche altri traguardi. Si tratta certamente di un acquisto azzeccato. Se volevano ridare entusiasmo alla gente, direi che l’obiettivo è stato raggiunto”.

Sul futuro della Roma con Mourinho: “Io sono convinto che gli allenatori dipendano molto da se stessi. Incidono tanto, però, anche la società stessa e gli operatori di mercato che costruiscono la squadra. Sarà importante anche la mentalità che l’allenatore riuscirà ad imprimere nei giocatori, con le sue scelte e soprattutto le regola che impartirà. C’è bisogno di regole per diventare un gruppo omogeneo, in cui i protagonisti vanno tutti nella stessa direzione. In questo Mourinho è sempre stato molto bravo. È chiaro, poi, che servono soprattutto i risultati”.

Garanzie Friedkin sul mercato: “Credo che Muorinho sicuramente, per il nome che porta e per la personalità che ha sempre dimostrato, abbia richiesto delle garanzie delle garanzie riguardo ai giocatori. Posso supporlo considerando il suo profilo molto elevato”.

ESLCUSIVO | Inter e Roma, da Dzeko a Mourinho e Conte: parla Chierico

Futuro Dzeko: “Non so se potrà rimanere. Abbiamo assistito in questi giorni alle semifinali di Champions League e, guardando i centravanti delle quattro squadre che ci sono arrivate, mi sembra di poter dire che magari Dzeko, per fare un esempio, avrebbe fatto molto comodo al PSG. I parigini, invece, hanno schierato Icardi, che non ha avuto mesi felici dal suo arrivo. Il tecnico che allenerà il bosniaco dovrà essere bravo a saperlo rimotivare. Parliamo comunque di un ragazzo molto serio e credo che la Roma e Mourinho vogliano ancora puntare su un giocatore come l’ex City“.

Futuro Conte: “Rimane? Credo di sì. Adesso probabilmente si sta prendendo un momento per riflettere, ma è anche giusto. Ma credo che possa rimanere, perché comunque deve affrontare una Champions e si trova in un ambiente che già conosce. Secondo me al 100% rimarrà“.

Confronto Conte-Mourinho: “Non li conosco molto bene. Hanno sicuramente entrambi una grande personalità. Amano andare agli scontri e a volte, forse, esagerano con alcuni atteggiamenti. Possono sembrare presuntuosi, questo è quello che trapela dai loro comportanti. Ma ognuno ha il diritto di essere come crede. Non so chi sia meglio, però è chiaro che abbiamo a che fare con due allenatori che in panchina si fanno notare. Fa parte della loro indole e della loro personalità. Per questo credo si somiglino un pochino”.

ESCLUSIVO | Roma, Chierico: “L’anno prossimo i giallorossi lotteranno per lo scudetto”

Primo colpo per Mourinho: “Io credo che la società e il tecnico opereranno 360 gradi sulla squadra. Bisogna ricordare che a breve, poi, avverrà il ritorno di Zaniolo. Credo che ci siano, inoltre, determinati reparti dove si dovrà intervenire e le mosse, quindi, riguarderanno tutta la rosa attuale. Tanti giocatori possono lasciare Roma. Credo che assisteremo sicuramente ad una bella altalena di mercato”.

Scudetto con Mourinho: “Quando si vince uno scudetto bisogna sempre partire dalla società, perché è la società che fa le scelte. Penso sicuramente, però, che la Roma, con quello che ha fatto vedere tramite la scelta dell’asso portoghese, abbia proprio voglia di dare vita ad una macchina in grado di arrivare nelle primissime posizioni. Senza dubbio la Roma lotterà per lo scudetto già dal prossimo anno secondo me“.