In vista due cessioni grosse per l’Inter che deve sacrificare alcuni perni del club per sistemare il bilancio

L’Inter può concedersi il lusso di iniziare già da adesso a programmare concretamente le strategie per la prossima stagione, avendo già portato a termine il proprio lavoro in questa stagione con la vittoria dello scudetto. A breve ci sarà un’incontro tra dirigenza e presidente per stabilire la linea per la nuova stagione e uno dei temi principali sarà quella delle cessioni, legato al ridimensionamento delle spese e degli ingaggi. Sono diversi i giocatori che si preparano a lasciare l’Inter, alcuni veri protagonisti della vittoria del campionato, altri un pò meno.

Calciomercato Inter, Young e Perisic verso l’addio

Una delle cessioni più imminenti in casa nerazzurra, come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, sarà quella di Ashley Young. Il terzino ex Manchester United ha dato il suo contributo in questo anno è mezzo all’Inter ma nella seconda parte di stagione ha perso la titolarità, lasciando posto all’alternanza Perisic-Darmian. La società può comunque essere soddisfatta del contributo dell’inglese ma il suo contratto, in scadenza il 30 giugno, non verrà rinnovato.

Un’altra probabile partenza è quella di Ivan Perisic che invece ha fatto il percorso inverso di Young. Dopo essere tornato in estate dal prestito al Bayern Monaco, ha lavorato per convincere Antonio Conte. La prima parte di campionato gli è stato preferito Young prima e Damian poi, ma nella seconda parte di stagione è salito in cattedra dimostrando di poter giocare a tutta fascia e rivelandosi uno dei giocatori in più per la vittoria dello scudetto. L‘Inter, però, deve sistemare un bilancio in rosso e i 5 milioni di ingaggio del croato pesano molto. Ecco perché, con il contratto in scadenza nel 2022, l’Inter ha l’ultima possibilità per provare a monetizzare dalla sua cessione, prima che il giocatore possa andare via a costo zero.