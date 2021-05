Il Real Madrid cerca un sostituto per il post Zidane: Massimiliano Allegri è in pole, ma spunta un’altra pista a sorpresa

La girandola degli allenatori ha preso la scena in questi ultimi mesi. L’annuncio di Jose Mourinho alla Roma ha scosso l’intero panorama calcistico europeo. C’è grande attesa riguardo al ritorno in Italia dello ‘Special One’ dopo l’esperienza memorabile con l’Inter. Ma ci sono anche altre questioni da risolvere sul fronte allenatori. Su tutte, bisogna ancora capire quale sarà il futuro di Massimiliano Allegri. Il tecnico, ambito da Juventus e Real Madrid, sembra sia ad un passo dall’accordo con i ‘Blancos’, con i bianconeri che dovranno probabilmente continuare la loro ricerca per il post Pirlo. Spunta, però, a sorpresa il nome di un altro italiano per la panchina del club di Florentino Perez. Vediamo i dettagli.

Calciomercato, Allegri a un passo dal Real Madrid | Ma spunta un altro italiano

Zinedine Zidane sembra destinato a lasciare Madrid in estate. Il francese è il sogno nel cassetto di Agnelli, ma molto dipenderà dal finale di stagione della Juventus. Nel frattempo, il Real Madrid continua la ricerca del sostituto in sede di calciomercato. Allegri è senza dubbio il nome favorito al momento, ma è spuntata anche un’opzione a sorpresa per la panchina. Si tratta di Maurizio Sarri, tecnico libero dall’ultima esperienza non positiva con la Juve terminata un anno fa.

Stando a quanto si apprende dal portale per le scommesse ‘Betfair’, infatti, tra le quote è stato inserito anche l’ex Napoli. Si trova al settimo posto con una quota di 21.0. Sopra di lui in testa c’è proprio Allegri con una quota di 1.67. Seguono Raul, Guti, Joachim Low e Tuchel. Situazione da monitorare, sorpresa Sarri per la panchina del Real Madrid. Allegri, però, è senza dubbio il favorito numero uno.