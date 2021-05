L’Inter ha messo nel mirino un nuovo esterno per rinforzare la rosa di Conte: si tratta di Filip Kostic, arrivano conferme

L’Inter dopo la vittoria del campionato ha bisogno di nuovi rinforzi, soprattutto sugli esterni, il punto di forza delle squadre di Antonio Conte. Nei mesi scorsi vi avevamo raccontato dell’interesse per Filip Kostic dell’Eintracht Francoforte, anche se per arrivarci potrebbero essere necessarie le cessioni di giocatori come Ivan Perisic e Matias Vecino. Due giocatori che sembra che abbiano fatto il loro tempo con la maglia nerazzurra.

Tuttavia, potrebbe verificarsi anche uno scambio con Perisic per arrivare a Kostic. La notizia dell’interesse per l’esterno serbo con l’addio di Perisic è stata confermata questa mattina dalla Gazzetta dello Sport. Kostic con l’Eintracht ha giocato 29 partite in Bundesliga, segnando 4 gol e siglando ben 15 assist.