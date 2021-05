La Juventus rischia di perdere Cristiano Ronaldo a fine stagione: gli ultimi segnali parlano di un imminente addio. Trasloco già iniziato

La Juventus è ancora in corsa per un posto nella prossima Champions League. Il tanto discusso – quanto importante – successo contro l’Inter per 3-2 ha rimandato i verdetti della stagione all’ultima giornata, con i bianconeri chiamati a vincere a Bologna sperando poi in risultati positivi da Napoli e/o Milan. Il tempo dei giudizi è rimandato di sette giorni, ma il futuro è già in fase di pianificazione. La prossima stagione potrebbe essere quella della ripartenza e della rifondazione, senza Cristiano Ronaldo.

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo in bilico

Il futuro di Cristiano Ronaldo è appeso ad un filo. Il campione portoghese – contratto con la Juventus sino al 2022 – potrebbe lasciare la casa bianconera in estate a prescindere dal raggiungimento della Champions League. Classe 1985, ha raggiunto quota 100 gol con la Juventus, 29 dei quali in questo campionato. La sua conferma, però, è tutt’altro che scontata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, via Dybala per il bomber | Tutti i dettagli

Secondo quanto riferito da ‘Radio Radio’, infatti, Cristiano Ronaldo starebbe facendo trasportare da una ditta di Lisbona tutte le sue automobili. Un inizio di trasloco che sa di addio, anche se ancora non è trapelata la destinazione finale. L’indizio dice qualcosa.

Calciomercato Juventus, possibile rivoluzione

Il trasferimento potrebbe non riguardare un suo cambio di squadra, ma solo lo spostamento in un’altra residenza delle sue vetture, alle quali tiene molto. Il fatto, però, è chiaro e la Juventus deve prendere in considerazione l’idea di Ronaldo di finire altrove la sua strabiliante carriera.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Milan-Cagliari, attacco social a Calhanoglu | Le critiche dei tifosi

La società è pronta ad una mini-rivoluzione in estate che riguarderà guida tecnica e giocatori: l’addio del portoghese porterebbe alla ricerca di un campione per rimpiazzarlo, o magari di due-tre colpi di livello per rinforzarsi in più reparti.