Proseguono le riflessioni sul futuro in casa Inter dopo la vittoria dello scudetto: il tecnico Conte può dire addio, ma non è il solo

La sconfitta dell’Inter contro la Juventus non ha certamente rovinato i festeggiamenti per lo scudetto, nonostante le varie polemiche. Prosegue, quindi, la gioia per il traguardo raggiunto in casa nerazzurra, con i milanesi che non hanno più da temere riguardo alla classifica e domenica prossima alzeranno il tanto ambito trofeo. L’ambiente milanese, però, continua a vivere in uno stato di allerta riguardo al futuro del club e nello specifico del tecnico Antonio Conte. La società targata Suning sta affrontando da diversi mesi un momento molto complicato dal punto di vista finanziario, dovuto alla pandemia Covid-19. Una situazione che mette a rischio il progetto e le ambizioni dell’Inter, non garantendo la permanenza dell’ex Juventus in sede di calciomercato. L’allenatore, però, non è l’unico che potrebbe salutare in estate. Vediamo i dettagli.

Calciomercato Inter, addio Conte e non solo: rivoluzione con quattro addii

Conte è stato senza dubbio uno dei protagonisti assoluti dello scudetto dell’Inter. Il tecnico salentino dal suo arrivo ha rappresentato un punto di forza assoluto, costruendo una squadra di primissimo livello e dando ai giocatori la mentalità giusta per arrivare al successo sperato. Il momento di difficoltà del club, però, lascia non poche ombre riguardo al suo futuro. Lo stesso allenatore non ha confermato al 100% la propria permanenza in quel di Appiano Gentile, in attesa delle giuste garanzie per proseguire il rapporto.

Ma quello di Conte non è l’unico addio che potrebbe prendere vita. Stando a quanto riferisce il ‘Corriere dello Sport’, bisogna fare molta attenzione anche alla dirigenza. Giuseppe Marotta su tutti (amministratore delegato), Piero Ausilio (direttore sportivo) e Dario Baccin (vicedirettore sportivo) hanno tutti il contratto in scadenza a giugno 2022 come l’ex Juve.

Sono in attesa di capire eventuali sviluppi legati al progetto del club. In caso non dovessero esserci, non si può escludere la decisione di abbandonare la nave, dando vita ad una vera e propria rivoluzione in società. Ciò avrebbe ripercussione ovviamente anche in sede di calciomercato. Situazione in via di sviluppo, staremo a vedere quale sarà il futuro dell’Inter.