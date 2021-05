Il calciomercato della Juventus prende forma e, in vista della sessione estiva, importanti novità potrebbero arrivare dalla Spagna: litigio con il tecnico, il big adesso può beffare i bianconeri e proporsi all’Inter

Una sola lunghezza distanzia la Juventus di Pirlo dal Napoli, quarto e attualmente in zona Champions. I bianconeri dovranno però fronteggiare l’Inter campione d’Italia, nel prossimo turno, con un possibile intreccio di calciomercato che coinvolgerebbe sia la squadra di Torino che i nerazzurri. In tal senso, l’ultimo ‘scontro’ tra l’allenatore ed il top player possono portare ad un clamoroso scenario in casa Inter.

Calciomercato Inter, il big può proporsi ‘grazie’ a Zidane: Juve ko

Secondo quanto riportato dall’edizione spagnola di ‘Goal.com’, nell’elenco dei convocati del Real Madrid per la trasferta con il Granada di questa sera non figura Marcelo. Nessun infortunio per il brasiliano che ha compiuto proprio ieri 33 anni. Secondo fonti interne e vicine al club di Madrid, il motivo dell’assenza del brasiliano sarebbe un nuovo litigio con il tecnico delle ‘Merengues’ Zinedine Zidane. Forti discussioni sulla fase difensiva, con Marcelo che col passare dei messi sta giocando sempre meno ed è destinato a dire addio ad un anno dalla scadenza con il Real (30 giugno 2022).

Una situazione che, con Zidane tra i principali candidati alla panchina della Juventus per il post Pirlo (l’addio del francese ai ‘Blancos’ pare sempre più probabile), il destino del laterale verdeoro potrebbe essere lontano dall’amico Cristiano Ronaldo. Con Zidane in bianconero, Marcelo rivaluterebbe una pista già calda nel 2020 e che non si è, poi, concretizzata: stiamo parlando dell’Inter. L’esperto terzino potrebbe quindi proporsi al club nerazzurro, con il rapporto ormai logorato con Zidane come causa del suo mancato approdo nella Torino bianconera.

Situazione quindi in divenire, con la pista Inter che può riaprirsi nel prossimo mercato estivo per il colpo Marcelo: la Juventus, da tempo sulle tracce del laterale del Real, rischia una clamorosa beffa ‘a causa’ di Zidane.