Nel prossimo calciomercato estivo la Juventus potrebbe davvero cedere sia Cristiano Ronaldo che Paulo Dybala. Il primo a Parigi, il secondo a Madrid ed entrambi attraverso uno scambio

E’ concreta, per non dire concretissima la possibilità che nel prossimo calciomercato estivo la Juventus possa dar via quelli che, nonostante tutto, rimangono i suoi giocatori simbolo: Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Entrambi in scadenza a giugno 2022 e ormai un ‘peso’, tecnico ma soprattutto economico non più sopportabile per il club targato Exor. A maggior ragione se la squadra di un impalpabile e già esonerato Pirlo non dovesse ottenere la qualificazione alla Champions. Va detto che riuscire a piazzare tutti e due non sarà semplice per via degli ingaggi, 7 netti l’argentino e 31 il portoghese, ma pure perché il mercato è ‘bloccato’ causa crisi connessa alla pandemia Covid. Ma i dirigenti bianconeri, aiutati dagli agenti dei calciatori nonché da intermediari affini, il tentativo lo faranno.

Calciomercato Juventus, via Ronaldo e Dybala: doppio clamoroso scambio

Ronaldo e Dybala via dalla Juve, già ma come e dove? Abbiamo detto dell’ipotesi scambio, uno scambio doppio che avrebbe grossi benefici sicuramente in chiave bilancio. Poi per quelli tecnici, semmai, sarà il campo a parlare… Per CR7 potrebbe venir fatto un tentativo concreto con il Paris Saint-Germain, dove è pronto ad accoglierlo Neymar: “Sono stato in squadra con grandi calciatori come Messi e Mbappe. Ma non ho ancora giocato al fianco di Cristiano Ronaldo“, le parole a ‘GQ’ dell’asso brasiliano che sembrano proprio un ‘invito’ al classe ’85 di Funchal, che per i parigini può rappresentare un’alternativa a Messi che ad oggi appare destinato al rinnovo col Barcellona. Ronaldo in cambio di Icardi, tutto alla pari o quasi con annesse plusvalenze per entrambi: questa la possibile proposta dei bianconeri, che con l’ex bomber e capitano dell’Inter metterebbero a posto la casella centravanti.

Per Dybala, invece, c’è la pista Atletico Madrid. Simeone è un suo estimatore, con la Juve che può sfruttare l’occasione per incassare soldi (una ventina di milioni cash) e prendersi il cartellino del terzino mancino brasiliano Renan Lodi, valutato sui 30-35 milioni e obiettivo in passato e ideale erede di Alex Sandro. Anche questo affare partorirebbe una bella plusvalenza. E vissero felici e contenti la Juve, Ronaldo e Dybala. Forse…

