Juventus nel caos dopo la sconfitta casalinga col Milan che può valere l’addio alla Champions. Possibile fuga dei big, con proposta shock da Parigi

La sconfitta con il Milan è pesantissima per la Juventus perché vuol dire quasi sicuramente esclusione dalla prossima Champions. Dalla Superlega all’Europa League, il fallimento è tutto di Andrea Agnelli e a cascata della dirigenza, di Nedved e Paratici il cui destino appare segnato quanto quello di Pirlo dopo aver fatto i fenomeni contribuendo alla rottura del giocattolo. Si preannuncia così una rivoluzione, magari targata John Elkann ieri sera presente all’Allianz Stadium. Sicuro partente Cristiano Ronaldo, impalpabile contro i rossoneri: il portoghese non vuole restare a Torino, cosa che si sa da mesi, e lo stesso club bianconero non può e non intende più farsi carico del suo maxi ingaggio da 31 milioni di euro netti. Ma non solo CR7: in caso di quinto posto, infatti, potrebbero voler lasciare Torino anche altri big. Su tutti Matthijs de Ligt, con Raiola a fare il lavoro ‘sporco’.

Calciomercato Juventus, offerta del Psg per de Ligt

Approdato alla Juve due anni fa per circa 75 milioni di euro, per de Ligt è forse davvero giunto il momento dell’addio. Del resto ammiratori e pretendenti al suo cartellino non mancano. Oltre al Barcellona di Laporta, come noto in eccellenti rapporti con Raiola, occhio in particolare al Paris Saint-Germain a caccia di un rinforzo di spessore per la difesa. Si dice che per il 21enne olandese, che ha un contratto fino a giugno 2024 da 12 milioni di euro a stagione, il club transalpino possa arrivare a offrire 45-50 milioni cash più il cartellino di quel Mauro Icardi che a Parigi sembra sempre più un pesce fuor d’acqua e che Paratici e soci corteggiano da tempo. Affare dunque in discesa su queste basi? Non proprio, dato che la Juve punta ad abbassare il monte ingaggi e quello dell’ex bomber nonché capitano dell’Inter ammonta a ben 10 milioni netti. Troppi. La società targata Exor chiede/chiederebbe solo contanti per de Ligt, non meno di 80-90 milioni.

A.R.