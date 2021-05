Calciomercato Juventus, col Milan la sentenza: addio ad un passo!

Gara da incubo per Giorgio Chiellini contro il Milan: il rinnovo del capitano della Juventus è sempre più lontano

Un altro clamoroso tonfo che fa gran rumore. Dopo nove scudetti consecutivi, la Juventus sta vedendo trasformare il proprio anno di “purgatorio” in un vero e proprio inferno. Il crollo casalingo col Milan condanna la squadra di Pirlo momentaneamente fuori dalla zona Champions, a solo tre giornate dalla fine. La qualificazione non dipende più dai bianconeri e lo spauracchio Europa League si fa sempre più concreto. A tradire la Juve nel pesantissimo ko dell’Allianz Stadium è stato anche il capitano Giorgio Chiellini. Il difensore ha infatti provocato il calcio di rigore successivamente parato da Szczesny ed è stato sovrastato da Tomori in occasione del terzo gol dei rossoneri. Una gara da dimenticare che arriva dopo un altro anno piuttosto travagliato dal punto di vista fisico e caratterizzato dagli infortuni. Il rinnovo di Chiellini è sempre più lontano: tutti i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, Chiellini più vicino all’addio: le ultime

Il 36enne è rimasto fuori causa per gran parte della stagione, saltando più della metà delle partite per problemi fisici. Sono infatti 22 le presenze collezionate dal capitano bianconero, che anche nell’ultimo periodo è stato utilizzato col contagocce. L’esperto centrale è in scadenza di contratto a giugno e, allo stato attuale, il suo rinnovo si fa sempre più difficile. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Il giocatore non offre più le garanzie tecniche dei tempi migliori e potrebbe essere il primo a pagare le conseguenze della “rivoluzione” bianconera sul calciomercato. Si profila infatti una sessione estiva più movimentata del solito anche nella rosa della Juve. E, ad oggi, continuano a calare sensibilmente le chance di rinnovo di Chiellini: la fine di uno storico ciclo e l’addio è sempre più vicino.