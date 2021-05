L’Inter vuole risolvere la propria situazione economica e pensa all’addio dei calciatori con ingaggio alto: tripla rescissione

È stata una stagione importante quella vissuta dall’Inter, che dopo dieci anni senza titoli è tornata a vincere in Italia conquistando lo scudetto con ben quattro giornate di anticipo. L’avvio difficile condito da qualche passo falso di troppo non ha condizionato Lukaku e compagni che hanno continuato a lottare fino a raggiungere la vetta.

Fino a fine gennaio infatti era il Milan a dominare la Serie A, ma l’Inter ha strappato il primo posto e non l’ha più perso nei mesi successivi riuscendo anche a creare un notevole distacco con le inseguitrici. Il titolo di campione d’Italia cancella le precedenti delusioni in Champions League e Coppa Italia.

Calciomercato Inter, triplo addio: si pensa alla risoluzione dei contratti

Mentre la squadra si gode il momento, la società pensa al futuro e studia le mosse da attuare nella prossima sessione di calciomercato. I problemi economici potrebbero portare a degli addii importanti e in particolare si valuta la situazione dei calciatori che hanno ingaggi alti per cercare di effettuare un taglio. Vidal ha un contratto fino al 2022 da 6 milioni di euro netti, che diventano 9 lordi e potrebbe salutare in estate.

Come lui anche Sanchez, che ha un contratto fino al 2023 da 7 milioni netti e circa 11 lordi. Per questi due calciatori si perderebbe il decreto crescita ma si risparmierebbe in maniera immediata sugli ingaggi. Si potrebbe tentare la strada utilizzata per Godin ovvero la risoluzione del contratto con buonuscita. Anche Nainggolan potrebbe dire addio attraverso questa formula, facendo risparmiare così i 4.5 milioni netti fino al 2022 (che diventano 9 lordi).

Con le eventuali risoluzioni dei contratti di Vidal, Sanchez e Nainggolan ci sarebbe un risparmio di circa 29 milioni di euro e sicuramente per la società sarebbe una boccata d’ossigeno importante per il futuro.