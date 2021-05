Con il contratto in scadenza a fine giugno, Paratici è pronto a salutare la Juventus, il piacentino potrebbe portare con sé un big

Il prossimo protagonista del calciomercato potrebbe non essere Fabio Paratici, per lo meno non in casa Juventus. Il piacentino, in scadenza di contratto a giugno, come si vocifera da più parti, potrebbe lasciare definitivamente Torino a partire da quest’estate. Oggi, ‘La Stampa’, afferma che il direttore sportivo dei bianconeri è sempre più vicino a una big d’Europa, il Bayern Monaco, e con lui potrebbe portare un pezzo pregiato della squadra di Andrea Pirlo. Nell’anno della rifondazione e della rivoluzione, alla Continassa, si prevede un gran terremoto: ne vedremo delle belle.

Calciomercato Juventus, Paratici al Bayern Monaco | Con lui l’attaccante

Fabio Paratici è considerato da più parti il capro espiatorio di quest’anno ‘zero’ della Juventus. Il ds, infatti, è accusato sui social (e non solo) di essere il vero artefice di questa stagione che sicuramente non rimarrà negli annali, sia perché si è perso il campionato dopo nove anni di egemonia, sia perché ancora brucia l’eliminazione dalla Champions League a opera del Porto, e la qualificazione alla prossima edizione traballa non poco. Il piacentino, però, non si è perso d’animo e per l’anno prossimo potrebbe aver trovato un’altra destinazione abbiamo detto: il Bayern Monaco.

Con i bavaresi, la Vecchia Signora, ha un ottimo rapporto e, complice l’approdo di Paratici in Germania, con le valigie in mano in quella direzione ci sarebbe anche Paulo Dybala. Anche la situazione dell’attaccante argentino, a voler vedere bene infatti, non sono delle migliori: da una parte c’è una costanza di rendimento, di risultati, di partite giocate che manca, dall’altra c’è, anche per lui, un rinnovo di contratto, questo in scadenza nel 2022, che stenta a decollare.

E quindi l’idea sarebbe proprio quella che il direttore sportivo vada via portandosi con sé la ‘Joya’, il tutto per la modica cifra di 40 milioni di euro, a fronte sì del contratto in scadenza, ma anche di quella amicizia tra i club e lo sponsor di Paratici che consentirebbero a Dybala di continuare a brillare lontano dall’Italia.