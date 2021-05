L’approdo di Josè Mourinho sulla panchina della Roma può portare ad una svolta per il prossimo calciomercato estivo: lo ‘Special One’ apparecchia la beffa, Juventus ed Inter ko

Una scelta che ha spiazzato il mondo del calcio. Nelle scorse ore la Roma ha ufficialmente salutato Fonseca che dirà addio al termine dell’attuale stagione, per far spazio al clamoroso ritorno in Serie A di Josè Mourinho. Lo ‘Special One’ guiderà i capitolini nella prossima stagione e con lui in giallorosso, le strategie di calciomercato della Roma, sia in entrata che in uscita, potrebbero vivere dei cambiamenti importanti.

Calciomercato Roma, Mourinho spiazza Juventus e Inter: il big resta!

La Serie A riabbraccia Josè Mourinho, con la Roma che ripartirà da un altro portoghese dopo il fallimento del progetto Fonseca. In ottica mercato, l’ex Inter avrebbe tutta l’intenzione di provare a trattenere Edin Dzeko. Il bomber bosniaco, 35 anni ed in scadenza nel 2022, potrebbe essere convinto proprio da Mourinho a restare almeno un altro anno. Con Dzeko a guidare l’attacco anche l’anno prossimo, per l’ex City potrebbe anche arrivare un rinnovo oltre il 2022 in caso di stagione convincente sotto la guida dell’allenatore lusitano.

Uno scenario che befferebbe sia la Juventus che l’Inter che a Dzeko hanno pensato (e pensano) da tempo, per rinforzare gli attacchi di Pirlo e Conte. Nonostante una stagione altalenante per la punta bosniaca (34 presenze, 12 reti e 2 assist), l’idea della nuova Roma targata Mourinho porterebbe alla conferma del classe ’86.

Situazione quindi in divenire. La Roma è pronta a puntare, ancora, su Edin Dzeko: un chiaro messaggio di Josè Mourinho a Inter e Juventus, da tempo sulle tracce dell’esperto bomber.