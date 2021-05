La Juventus pensa ad un clamoroso ritorno in panchina per convincere Cristiano Ronaldo a rimanere un altro anno in bianconero

La Juventus è concentrata sul campo e sulla conquista di un posto nella prossima Champions League. La squadra di Pirlo è attesa dallo scontro diretto con il Milan che indirizzerà il campionato – e le scelte di mercato – bianconere. In estate la dirigenza è pronta a rinnovare la squadra in ogni reparto e il raggiungimento o meno dell’obiettivo potrebbe anche condizionare l’arrivo di un nuovo allenatore.

Calciomercato Juventus, clamoroso ritorno

Sono tanti i nodi da sciogliere in casa Juventus, società alle prese anche con il futuro di Cristiano Ronaldo. Il campione va in scadenza nel 2022, ma i recenti malumori hanno riacceso le sirene di Real Madrid e Manchester United. Nessuna decisione è stata presa e il portoghese pensa solo al campo, come testimonia la recente doppietta – decisiva – realizzata contro l’Udinese.

Cristiano Ronaldo per restare vuole però alcune garanzie: in primis giocare in Champions League e in secondo poter contare su una rosa competitiva. Da qui l’idea della dirigenza di puntare su un vecchio cavallo di battaglia come Antonio Conte. L’allenatore campione d’Italia con l’Inter potrebbe tornare a sedere sulla panchina della Juventus.

Calciomercato Juventus, Conte ‘convince’ Ronaldo

Secondo quanto riferisce ‘donbalon’, infatti, mister Conte ha lasciato una finestra aperta ad un possibile addio all’Inter per alcuni disaccordi con la dirigenza. La Juventus è pronta a cogliere l’occasione, con Conte che non chiuderebbe la porta in faccia alla sua ex squadra. Il suo arrivo sarebbe l’idea del club per convincere Cristiano Ronaldo a restare.

L’idea è ancora da concretizzare e tra dire e fare passa più di un oceano. Quel che è certo è che la Juventus è pronta a tutto pur di convincere il suo fenomeno ad onorare il contratto sino alla scadenza naturale, prevista nel 2022. L’arrivo di Conte – e rinforzi adeguati della rosa – potrebbero rappresentare un passo importante verso la meta.