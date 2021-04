Andrea Agnelli ha ‘scaricato’ le colpe a Fabio Paratici per quanto riguarda il caos Suarez: ennesimo indizio per il ritorno di Allegri

È sicuramente il momento più difficile degli ultimi dieci anni per la Juventus, che dopo aver vinto per nove stagioni consecutive lo scudetto è calata notevolmente in questa annata e non diventerà campione d’Italia per la decima volta consecutiva. Quando mancano ormai cinque giornate alla fine del campionato, l’Inter in vetta alla classifica ha conquistato ben tredici punto rispetto ai bianconeri.

Il fallimento della Juventus sia in Serie A che in Champions League potrebbe portare a dei cambiamenti importanti nella prossima estate. Per il terzo anno infatti potrebbe esserci un’ennesima rivoluzione, ma questa volta ancor più importante rispetto al passato perché potrebbe comprendere anche la dirigenza.

Calciomercato Juventus, Agnelli ‘scarica’ Paratici: si avvicina Allegri

Secondo quanto riportato da ‘PaoloBargiggia.it’, le parole delle scorse ore di Andrea Agnelli sul caso Suarez potrebbero rappresentare un indizio riguardo la fine dei rapporti con Fabio Paratici: il presidente bianconero infatti ha spostato tutte le responsabilità a lui dichiarando di non sapere nulla.

Il comportamento del dirigente scade a giugno e potrebbe non essere rinnovato, un indizio che avvicina sempre più la firma di Massimiliano Allegri, scaricato in passato proprio da Paratici e Nedved, con quest’ultimo che potrebbe anche salutare. Il ritorno di Allegri inoltre potrebbe anche salvare la posizione di Andrea Agnelli, che secondo il giornalista sportivo resta comunque in bilico.

Per quanto riguarda la dirigenza, al posto di Fabio Paratici potrebbe esserci la promozione di Cherubini, ma nelle ultime ore è spuntato anche il nome di Cristiano Giuntoli, attualmente in forza al Napoli.