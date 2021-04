L’Inter di Antonio Conte è a caccia di rinforzi in vista della prossima finestra estiva di calciomercato. Sul taccuino dei nerazzurri potrebbe finire Mitchel Bakker, laterale sinistro del PSG di Mauricio Pochettino assistito da Mino Raiola. Il giocatore olandese è seguito anche dalla Juventus di Fabio Paratici: le ultime sui trasferimenti in Serie A



Il PSG di Mauricio Pochettino, ieri sera nella sfida contro il Manchester City di Pep Guardiola, è stato sconfitto per 1-2 dopo essere andato in vantaggio grazie alla rete del capitano Marquinhos. La squadra parigina, protagonista di un primo tempo da urlo, si è spenta nella ripresa ed è caduta sotto i colpi dei Citizens. Fra i titolari del club francese c’era anche Mitchel Bakker, terzino sinistro olandese giovanissimo, classe 2000.

Il giovane talento del PSG potrebbe essere anche un protagonista della prossima sessione estiva di calciomercato. Bakker infatti, il cui procuratore è Mino Raiola, è stato accostato negli ultimi mesi alla Juventus di Fabio Paratici, a caccia di rinforzi per il reparto difensivo, ma sul giocatore dei Paesi Bassi potrebbe spuntare un’altra grande del calcio italiano: l’Inter di Antonio Conte.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ritorno Allegri | L’indizio sui social

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Calciomercato, ‘voglia’ di Europa per Cannavaro

Calciomercato Inter, idea Bakker per la fascia sinistra | I dettagli

Con i quasi certi addii in estate di Ashley Young, ex Manchester United, e Aleksandar Kolarov, ex giocatore della Roma, l’Inter dovrà tornare sul mercato per dare a Conte un giocatore di affidabilità sulla fascia sinistra, magari con qualche competenza in più dal punto di vista difensivo rispetto a quanto può offrire Ivan Perisic, giocatore croato votato principalmente alla fase offensiva.

Bakker ha un contratto in scadenza con il PSG nel 2023 ed una valutazione in sede di mercato che si aggira attorno ai 10 milioni di euro. In questa stagione, il giocatore di Mino Raiola ha collezionato 25 presenze in Ligue 1 fornendo due assist ed è inoltre sceso in campo in Champions League in 9 occasioni.