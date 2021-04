La Juventus starebbe già programmando la prossima stagione. Pirlo non sarà confermato con il casting per il nuovo allenatore

Non solo Massimiliano Allegri per il post Pirlo. La Juventus continua a monitorare il fronte calciomercato per arrivare ad un profilo di assoluto valore in vista della prossima stagione. Il primo anno da allenatore dell’ex campione del Mondo nel 2006 è stato al di sotto delle aspettative attraversando periodi negativi con diverse sconfitte decisive. Così il club bianconero potrebbe cambiare completamente idea con una vera e propria rivoluzione anche per quanto riguarda il nuovo tecnico della compagine torinese.

Calciomercato Juventus, anche Gattuso nella lista di Agnelli

Nelle ultime ore il profilo suggestivo resta quello di Massimiliano Allegri, pronto a tornare protagonista alla guida della Juventus dopo tanti mesi lontano dal terreno di gioco. Una pausa di riflessione che è durata più del previsto. Come svelato dall’edizione odierna di “Tuttosport” ci sarebbe anche il nome di Gennaro Gattuso in lizza per il post Pirlo oltre a quello del solito Zinedine Zidane, pronto a giocarsi un’altra finale di Champions League con il top club spagnolo.

Anche la stagione dell’allenatore calabrese alla guida del Napoli è stata sottoposta a numerose critiche a causa di un periodo buio. Tra i positivi per Covid e i tanti infortunati (Mertens e Osimhen fuori per tanti mesi), lo stesso Gattuso ha dovuto impiegare Petagna nel ruolo di attaccante centrale. L’idea suggestiva sarebbe anche quella di un possibile addio del capitano azzurro, Lorenzo Insigne, che dovrà sedersi con la società partenopea per quanto riguarda il suo rinnovo contrattuale. Con il possibile addio del tecnico calabrese, il talento di Frattamaggiore potrebbe essere così la sua prima scelta alla Juventus portandolo con sé a Torino per vivere nuovi momenti magici.

Al momento si tratterebbe soltanto di idee suggestive, ma non ci sarebbero ancora conferme ufficiali. Il futuro di Rino Gattuso sarebbe sempre più lontano dal Napoli, ma dopo i risultati positivi delle ultime settimane il club di De Laurentiis potrebbe cambiare idea completamente.