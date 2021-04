Va in scena questa sera la tanto attesa semifinale di Europa League di andata tra Manchester United e Roma: diramate le formazioni ufficiali

La partita più importante della stagione per la Roma andrà inizierà tra qualche ora. Infatti alle 21 l’arbitro Del Cerro Grande darà il via al match contro il Manchester United a Old Trafford, valevole per l’andata delle semifinali di Europa League.

Paulo Fonseca arriva al match con una squadra che non è riuscita a conquistare i punti necessari in campionato per rimanere in corsa per la Champions League, così i giallorossi dovranno dare il massimo nella competizione europea, unico obiettivo della stagione rimasto. Davanti a loro però ci sarà la squadra di Solskjaer, avversario con i favori del pronostico e che alla squadra capitolina porta alla mente vecchi brutti ricordi, ma oggi si spera sarà un’altra storia.

Manchester United-Roma, le formazioni ufficiali: Smalling in difesa, Dzeko guida l’attacco

Si accendono i riflettori di Old Trafford per la Roma, che questa sera incontrerà il Manchester United nell’andata delle semifinali di Europa League. Paulo Fonseca e Solskjaer diramano nel frattempo le formazioni ufficiali. I giallorossi si affidano all’ex di turno Smalling in difesa, mentre in attacco viene scelto Edin Dzeko. I ‘Red Devils’ invece ritrovano Marcus Rashford e si affidano a Cavani come unica punta.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Rashford, Bruno Fernandes, Pogba; Cavani.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Cristante, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.