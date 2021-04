Nonostante manchino diverse settimane alla riapertura ufficiale del calciomercato estivo, il Milan rischia di dover già dire addio ad uno dei suoi pilastri: c’è l’annuncio, la Juventus è ad un passo

Un finale di stagione complicato quello che sta vivendo il Milan di Stefano Pioli. Il clamoroso e schiacciante ko con la Lazio può aver compromesso la corsa ad un posto Champions, dopo aver lottato per il vertice per gran parte dell’annata. I rossoneri, dunque, puntano a chiudere nel migliore dei modi gli ultimi match di campionati ma sono già orientati al prossimo calciomercato estivo. Diversi i nomi che possono salutare Milanello a luglio: arriva la rivelazione sul futuro del pilastro di Pioli, sempre più vicino alla Juventus.

Calciomercato Milan, annuncio clamoroso: “È fatta!”

Diversi i nodi da sciogliere per Maldini e Massara che rischiano di vedere diversi addii illustri durante la prossima estate. Da Donnarumma, il cui rinnovo stenta ad arrivare, a Romagnoli in scadenza tra un anno. Ad essere tuttavia sempre più vicino a salutare Milanello è però Hakan Calhanoglu: il turco, apparso in calo nelle ultime uscite, sarebbe ad un passo dalla Juventus. L’indiscrezione arriva dal giornalista di ‘Top Calcio 24’ Andrea Longoni che, sull’ex Leverkusen, si è espresso senza alcun dubbio.

“Credo che alla fine Calhanoglu andrà alla Juventus, con la quale c’è stato qualche discorso di recente”, ha detto il noto giornalista, allontanando di fatto l’ipotesi rinnovo con la società di via Aldo Rossi. “Anche per questo, forse, si spiega il suo rendimento negativo in campo nelle ultime partite”, ha poi concluso Longoni confermando le voci che vorrebbero il numero 10 milanista lontano dal club di Elliott e sempre più vicino a vestirsi di bianconero a parametro zero, da prossimo 1 luglio.

Situazione in divenire, dunque: Hakan Calhanoglu e la Juventus non sarebbero mai stati tanto vicini: il Milan si prepara a salutare il trequartista turco.