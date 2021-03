Hakan Calhanoglu, trequartista del Milan di Stefano Pioli, è stato fra i peggiori in campo della sfida dei rossoneri in Europa League contro il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer. Il giocatore turco inoltre, è ancora in scadenza di contratto al termine della stagione ed ora il suo rinnovo non sembra così certo con la Juventus che resta alla finestra: le ultime sul calciomercato del Milan



Il Milan è fuori dall’Europa League! Il gol siglato da Paul Pogba all’inizio del secondo tempo durante la sfida di ieri a San Siro con il Manchester United è stato fatale. Il centrocampista francese, subentrato proprio nel secondo tempo, ha subito impresso il suo marchio sul match e sulla qualificazione della sua squadra che, grazie alla sua marcatura, si giocherà i quarti di finale del torneo.

Discorso differente per Hakan Calhanoglu, trequartista del Milan di Stefano Pioli. Il giocatore turco non ha inciso sulla sfida, anzi è stato fra i peggiori in campo della squadra rossonera in quella che era una sfida verità per il Diavolo. L’ex Bayer Leverkusen, viste le molte assenze, avrebbe dovuto guidare offensivamente i suoi compagni, ma la difesa del Manchester United lo ha ben disinnescato.

Calciomercato Milan, addio Calhanoglu | C’è anche la Juventus!

C’è un’altra questione, stavolta in ottica calciomercato, legata ad Hakan Calhanoglu. Parliamo della sua situazione contrattuale. L’ex giocatore del Bayer Leverkusen, arrivato in Italia nell’estate del 2017, ha un contratto con i rossoneri in scadenza proprio al termine della stagione e, nonostante le parti sembrino vicine a raggiungere un accordo, il rinnovo dei termini non è ancora arrivato.

Attenzione inoltre al possibile inserimento della Juventus di Fabio Paratici. I bianconeri hanno bisogno di qualità a centrocampo e, in caso di mancato di rinnovo, potrebbero tentare il colpaccio a zero portando Hakan Calhanoglu alla Continassa. La richiesta del suo entourage si aggira attorno ai 5 milioni di euro, cifra che il Milan non sembra aver ancora raggiunto.