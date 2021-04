Il Milan è alle prese con il rinnovo di Calhanoglu: il giocatore dà priorità ai rossoneri, ma sullo sfondo c’è in agguato la Juventus

Il calciomercato entra nel vivo. Le società iniziano a guardarsi intorno per cercare i colpi migliori da sferrare in estate. Le risorse sono poche, ma le occasioni non mancano, soprattutto in Serie A. Tra le protagoniste di giugno è lecito aspettarsi sia la Juventus che il Milan, società che potrebbero anche venire a contatto con l’evolversi di alcune situazioni particolari.

Calciomercato Milan, rinnovo in stand-by per Calhanoglu

Il Milan – tra le sorprese di questa stagione – deve definire il futuro di alcuni suoi titolari. Diversi big sono in scadenza a giugno e non hanno ancora firmato il rinnovo. Tra questi figura anche il nome di Hakan Calhanoglu, trequartista classe 1994 e protagonista di un campionato giocato ad alti livelli. Il turco è un punto fermo di mister Pioli, come testimoniano i nove assist confezionati in 24 partite di Serie A.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, primo colpo per l’estate | Servono 17 milioni

Il giocatore sta trattando il rinnovo con il club da diversi mesi, ma le parti non sono ancora arrivate a dama. La richiesta del numero dieci è di 4,5 milioni di euro mentre la proposta rossonera si attesta sui 3,5 milioni. La priorità di Calhanoglu è il Milan e il desiderio di proseguire insieme è reciproco, ma qualora non si trovasse l’intesa al giocatore non mancherebbero le richieste.

Calciomercato Juventus, contatti per Calhanoglu

Calhanoglu va in scadenza a giugno e questa situazione lo mette nella piena libertà di trattare con altre società. Secondo quanto appreso da ‘calciomercato.it’, la Juventus è alla finestra pronta ad inserirsi per il turco. I bianconeri si sarebbero già messi in contatto con il suo agente, facendo sapere che sono pronti a trattare, ma ad una condizione. Il club potrebbe pensare a Calhanoglu solo in caso di cessione di Ramsey o di Rabiot.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, destini separati | Tripla beffa da Raiola

Calhanoglu-Juventus, un affare possibile solo se ci sarà la partenza di uno dei suddetti centrocampisti, fermo restando anche la disponibilità del giocatore ad accettare la destinazione. Il turco ha confermato la sua priorità al Milan, pronto a fare il possibile per accontentare le richieste del suo numero dieci. Insieme a Donnarumma e Ibrahimovic (che però va verso la firma), quella del turco è una situazione che resta spinosa. E intanto la Juventus osserva.