Il Milan pianifica il mercato e medita un colpo a centrocampo: il Barcellona mette in vendita un giocatore che potrebbe così tornare in Serie A

La stagione è arrivata al rush finale e molte squadre sono ancora in lotta per raggiungere determinati obiettivi. Tra queste c’è il Milan, campione d’inverno, ma attualmente colpita dal rischio di non finire neanche tra le prime quattro in classifica. Mister Pioli tiene i ragazzi concentrati sul campo, ma in società si pianifica già il mercato, con l’estate che potrebbe regalare diversi colpi sia in entrata che in uscita.

Calciomercato Milan, ritorno in Serie A

La sensazione è che si proverà a rinforzare la squadra in ogni reparto, ma molto dipenderà dal raggiungimento della Champions League. Le occasioni ci sono e l’ultima arriva dalla Spagna dove un giocatore sembra già non rientrare più nel progetto. Secondo ‘Don Balon’, infatti, mister Koeman avrebbe dato il via libera alla cessione di Miralem Pjanic. Il bosniaco – chiuso da Busquets – non ha trovato spazio e potrebbe essere venduto appena un anno dopo il suo arrivo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, attacco a Pirlo | “Un sagomato!”

Classe 1990, l’ex Roma e Juventus ha collezionato appena 17 presenze in ‘Liga’ e il suo rendimento non ha convinto. Il Barcellona lo ha legato a se con un contratto sino al 2024 e per liberarlo chiede almeno 40 milioni. Una cifra elevata, ma che il Milan sarebbe disposto a trattare pur di riportare il campione in Serie A. I rossoneri non vorrebbero superare i 30 milioni e chiederebbero una riduzione d’ingaggio anche al calciatore.

Calciomercato Milan, affare con il Barcellona

Il Milan è pronto all’offensiva purché si dia vita ad una specie di corsa al ribasso. Ci sono però altri fattori da prendere in considerazione: il club rossonero concluderebbe l’affare solo in caso di qualificazione in Champions League e qualora dovesse cedere Bennacer. L’algerino ricopre lo stesso ruolo di Pjanic e in questa stagione non ha trovato continuità: appena 16 presenze e due assist.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, scambio a sorpresa e Juventus beffata

Pjanic al Milan è un’operazione che affascina ma che si concretizzerà solo al raggiungimento di determinate condizioni. Il giocatore sarebbe disposto a rimettersi in gioco in Serie A, ben consapevole che al Barcellona ogni spiraglio sembra essere ormai chiuso.