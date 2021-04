Allegri e Conte potrebbero tornare così protagonisti per una idea suggestiva in estate: intreccio avvincente, scenario incredibile!

Massimiliano Allegri non vede l’ora di tornare alla guida di un top club d’Italia o d’Europa, mentre Antonio Conte festeggerà a breve lo Scudetto, questa volta alla guida dell’Inter. Nonostante una cavalcata avvincente con la compagine nerazzurra, il futuro dell’allenatore leccese è sempre in bilico per problemi societari. Al termine della stagione ci saranno colloqui importanti con la dirigenza milanese prima di prendere una decisione definitiva. Il futuro dei due allenatori potrebbero essere intrecciati con un’idea suggestiva in vista del prossimo anno.

Calciomercato Juventus, Allegri-Conte: intreccio in caso di addio

Anche la situazione in casa Juventus non è delle migliori. La compagine bianconera dovrà conquistare un posto in vista della prossima Champions: nelle ultime uscite stagionali la squadra di Andrea Pirlo ha collezionato risultati negativi. Nelle ultime settimane sono nate nuove polemiche anche per quanto riguarda la nascita della Superlega con l’ipotesi di addio dello stesso presidente Andrea Agnelli, che è stato uno dei fondatori insieme a Florentino Perez.

In caso di addio del numero uno del club bianconero, Antonio Conte sarebbe propenso anche di tornare alla guida dei bianconeri con Allegri pronto alla nuova avventura con i nerazzurri. Al momento si tratterebbe soltanto di un’idea suggestiva in vista della prossima stagione con uno scenario clamoroso che sarà rivisto fino in fondo visto che resta impossibile.

L’Inter non vede l’ora di tornare ad esultare per la conquista dello Scudetto dopo un dominio assoluto per nove anni da parte della Juventus. Un successo significativo per Antonio Conte, che si è dimostrato ancora una volta un vero e proprio condottiero capace di arrivare a trionfi decisivi. Dopo la finale di Europa League persa contro il Siviglia dello scorso anno, ecco un trofeo nazionale entusiasmante.