Calciomercato Juventus, Pirlo come Lippi | Ipotesi clamorosa!

Ancora un risultato negativo per la Juventus. Una stagione tra alti e bassi per la conquista di un posto in Champions: Pirlo può imitare Lippi

Andrea Pirlo è stato uno dei migliori centrocampisti al mondo, ma alla sua prima stagione da allenatore ha dovuto affrontare tante difficoltà in un anno complicato ancora a causa dell’emergenza sanitaria in corso. Tra i diversi casi di Covid e i vari infortunati di lusso, la compagine bianconera si trova al momento a quota 66 punti in una corsa Champions davvero avvincente. Una mancata qualificazione alla massima competizione europea sarebbe un fallimento per la società. La Juventus vuole essere protagonista con una vera e propria rivoluzione in estate puntellando la rosa a disposizione. A cinque gare dal termine del campionato tutto è ancora in bilico.

Calciomercato Juventus, fallimento Pirlo in caso di Europa League

Così lo stesso allenatore bresciano sarà esonerato immediatamente in caso di Europa League come ha svelato lo stesso dirigente bianconero Fabio Paratici. Dopo tanti anni di dominio assoluto in Serie A con la conquista di nove Scudetti, uno dopo l’altro, i bianconeri dovranno sudare sette camicie per un posto in Champions League.

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” in caso di fallimento totale lo stesso Pirlo potrebbe imitare il suo maestro, Marcello Lippi, che dopo una sconfitta della sua Juventus contro il Parma aveva subito dichiarato: “Se il problema di questa squadra sono io, allora me ne vado”. Nel corso della sua carriera lo stesso allenatore bresciano ha lavorato con i migliori ed ha un’idea di calcio moderna, ma non è stato facile finora infonderla ai propri calciatori.

La Juventus non è più imbattibile come un tempo: tanti i risultati negativi arrivati nel corso di questa stagione con sconfitte alquanto deludenti. Il futuro di Pirlo è sempre molto in bilico: tutto passerà dalla qualificazione alla prossima Champions League.