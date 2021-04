Dubbi sulla permanenza di uno dei top player dell’Inter: a parlare è l’agente del calciatore che mette in chiaro la situazione

Sempre più vicina la conquista dello scudetto per l’Inter. La vittoria di misura contro il Verona avvicina notevolmente la squadra di Antonio Conte alla matematica conquista del primo posto in campionato, così la società interista è già al lavoro per affrontare la prossima sessione di calciomercato estiva. Infatti sarà importante per l’Inter riuscire a rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte per tornare competitivi anche in Europa.

Fondamentale però sarà anche riuscire a trattenere i top player della squadra. Su uno di questi ci sono alcuni dubbi sulla permanenza, così a mettere in chiaro la situazione è proprio l’agente del calciatore, che però scarica la responsabilità delle azioni alla società.

Calciomercato Inter, agente Hakimi sul futuro: “Dipende dalla società”

L’Inter ha trovato in Achraf Hakimi un top player fondamentale per il modulo ed il gioco di Antonio Conte. Infatti l’esterno arrivato dal Real Madrid nella scorsa sessione estiva di calciomercato, in questa stagione ha collezionato 40 presenze, mettendo a segno 6 gol e 8 assist, risultando decisivo in molte occasioni.

Sul futuro del calciatore marocchino però ci sono ancora dei dubbi, ma a fare chiarezza arriva il suo agente, Martin Camano, che ai microfoni di ‘Sky Sport’ svela: “Dipende dalla sua società il suo futuro. Achraf è all’Inter da un anno ed ha scelto lui di venire qui, perché i club che lo cercavano erano molti. Si trova molto bene a Milano ed è sempre stato convinto che Conte fosse l’allenatore adatto a lui”. Poi sulla battuta del tecnico interista sui rigori afferma: “Avrà ragione Conte, ma la cosa mi sorprende perché è uno specialista in molti fondamentali, come le punizioni. Ma se lo dice avrà ragione”.