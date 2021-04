La Juventus pianifica il mercato, ma due obiettivi per il centrocampo rischiano di sfumare: l’arrivo di Nagelsmann al Bayern Monaco complica i piani

La Juventus è chiamata a conquistare l’obiettivo quarto posto nelle ultime giornate di campionato. Mister Andrea Pirlo serra i ranghi e si prepara a vivere un finale al cardiopalma, consapevole che in estate la società potrebbe dare il là ad una rivoluzione. L’obiettivo è rinforzare la rosa, a prescindere dall’esito dell’annata, ma due giocatori nel mirino di Paratici rischiano già di sfumare.

Calciomercato Juventus, scambio e beffa dal Bayern

Il punto di partenza è l’approdo di Julian Nagelsmann sulla panchina del Bayern Monaco dopo l’addio di Flick. L’attuale allenatore del Lipsia potrebbe rinnovare i bavaresi e in testa ha già una possibile operazione: il tedesco vuole portarsi Dani Olmo, trequartista classe 1998 e già a quota 10 assist in campionato. Lo spagnolo ha un contratto con il Lipsia sino al 2024, ma il Bayern ha una strategia.

I bavaresi sono pronti a mettere sul piatto il cartellino di Tolisso (valutato 20 milioni) più altri 20 milioni cash, per un’offerta totale dal valore di 40-45 milioni. Il francese – complice qualche noia fisica – ha disputato appena 14 partite in Bundesliga e potrebbe accettare una nuova destinazione. Se l’affare dovesse concretizzarsi, la Juventus perderebbe in un colpo solo due obiettivi per il centrocampo della prossima stagione, visto che gli occhi di Paratici sono sia su Olmo che Tolisso.