La Juventus e la Roma sono da tempo sulle tracce dello stesso bomber, ma occhio alla beffa: entra in gioco anche il PSG

Stagioni complicate per Juventus e Roma fino ad ora. Infatti i bianconeri hanno fortemente deluso le attese, con l’eliminazione in Champions League per mano del Porto e con l’obiettivo scudetto sfumato e il quarto posto a rischio. In casa Roma invece si punta ormai tutto sull’Europa League, visto che in campionato i giallorossi si trovano attualmente al settimo posto e difficilmente potranno raggiungere le squadre che li precedono. Tra Juventus e Roma però ci sarebbe un obiettivo in comune per la prossima stagione.

Infatti entrambi i club avrebbero messo da tempo gli occhi su un bomber che vorrebbero riportare in Serie A. A rovinare i loro piani però potrebbe essere il PSG, che si inserisce nella corsa all’attaccante.

Calciomercato Juventus e Roma, il PSG piomba su Milik: rischio beffa

La Juventus continua ad essere alla ricerca di un nuovo bomber per la prossima stagione, visto che il futuro di Alvaro Morata è ancora in dubbio, con il riscatto da 45 milioni di euro da dover pagare all’Atletico Madrid in caso di permanenza. Anche in casa Roma però si cerca un nuovo attaccante che possa ereditare le redini dell’attacco dal partente Edin Dzeko.

Entrambi i club italiani da tempo seguono Arkadiusz Milik, bomber di proprietà del Napoli che milita con la maglia del Marsiglia e potrebbe essere riscattato dai francesi nel giugno del 2022. A mettere i bastoni tra le ruote alle italiane potrebbe essere il PSG. Infatti, secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Todofichajes.com’ i francesi avrebbero puntato il mirino proprio su Milik, per cercare di dare maggiore rotazione al proprio attacco, soprattutto se dovesse avvenire l’addio di Mauro Icardi. Dunque si complica la corsa all’attaccante polacco per Juventus e Roma con l’inserimento dei parigini.